Двух пропавших девочек нашли полицейские Шымкента

В полицию обратилась женщина. Она сообщила о пропаже двух девочек 11 и 8 лет. На место происшествия направили участковых инспекторов и ювенальных полицейских Каратауского РУП, передает Zakon.kz.

Мать пропавших девочек указала, что те посещали кружок танцев в микрорайоне Нурсат. Туда они поехали на автобусе. Потом перестали выходить на связь. Созвонившись с репетиторами, родительница узнала, что девочки на занятие не пришли.

В ходе поисковых мероприятий стражи порядка осмотрели все близлежащие территории, опросили всевозможных очевидцев. Затем по камерам видеонаблюдения Центра оперативного управления ДП Шымкента полицейские установили, что дети не вышли на нужной автобусной остановке. Оказалось, что девочки уснули и пропустили свою остановку.

Их благополучно вернули матери. Правоохранители призывают родителей быть внимательными к своим детям.