Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Улытауской области утонули две школьницы

школьницы водоем Улытауская область Фото: pixabay
В водоеме в 20 километрах от села Актау в Улытауской области найдены тела утонувших школьниц. Обстоятельства гибели устанавливаются, сообщает Zakon.kz.
20 июня в Жанааркинском районе на водоеме в 20 км от села Актау утонули двое детей 2009 и 2012 годов рождения. Тела девочек в одежде извлекли из воды очевидцы и спасатели ДЧС. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

В региональной пресс-службе полиции также прокомментировали трагедию.

Данный факт зарегистрирован. Назначены необходимые экспертизы. Обстоятельства выясняются.Пресс-служба ДП Карагандинской области

Ранее на брифинге в Министерстве по чрезвычайным ситуациям предоставили статистику по трагическим случаям.

Новость по теме

С 1 июня в Казахстане утонули 19 детей

По данным ведомства, с начала купального сезона утонули 36 человек, из них 19 детей.

Анастасия Московчук
Область Ұлытау
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды в Алматы на трое суток, Казгидромет
Сильные дожди ожидаются в Алматы – погода на ближайшие трое суток
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
продление ареста Масимов суд
Дело Карима Масимова прокомментировали в КНБ
узбекистанец, свадьба, невеста, удар, наказание, избежание
Я не сдержался – узбекистанец, ударивший невесту на свадьбе, о своем поступке
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Петербургский международный экономический форум
Токаев высказал претензию депутатам РФ за некорректные высказывания
авто
Испанский граф застрелил двух человек и покончил с собой в Мадриде
дольщики строительство
Как не стать обманутым дольщиком
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления