В Улытауской области утонули две школьницы

В водоеме в 20 километрах от села Актау в Улытауской области найдены тела утонувших школьниц. Обстоятельства гибели устанавливаются, сообщает Zakon.kz.

20 июня в Жанааркинском районе на водоеме в 20 км от села Актау утонули двое детей 2009 и 2012 годов рождения. Тела девочек в одежде извлекли из воды очевидцы и спасатели ДЧС. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

В региональной пресс-службе полиции также прокомментировали трагедию.

Данный факт зарегистрирован. Назначены необходимые экспертизы. Обстоятельства выясняются. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Ранее на брифинге в Министерстве по чрезвычайным ситуациям предоставили статистику по трагическим случаям.

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По данным ведомства, с начала купального сезона утонули 36 человек, из них 19 детей.