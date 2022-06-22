В Улытауской области утонули две школьницы
Фото: pixabay
В водоеме в 20 километрах от села Актау в Улытауской области найдены тела утонувших школьниц. Обстоятельства гибели устанавливаются, сообщает Zakon.kz.
20 июня в Жанааркинском районе на водоеме в 20 км от села Актау утонули двое детей 2009 и 2012 годов рождения. Тела девочек в одежде извлекли из воды очевидцы и спасатели ДЧС. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области
В региональной пресс-службе полиции также прокомментировали трагедию.
Данный факт зарегистрирован. Назначены необходимые экспертизы. Обстоятельства выясняются.Пресс-служба ДП Карагандинской области
Ранее на брифинге в Министерстве по чрезвычайным ситуациям предоставили статистику по трагическим случаям.
С 1 июня в Казахстане утонули 19 детей
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По данным ведомства, с начала купального сезона утонули 36 человек, из них 19 детей.
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