Казахстан будет иметь высокоточную геодезическую систему координат

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки в закон о геодезии, картографии и пространственных данных, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил о необходимости пересмотреть действующий закон, так как принят он был еще в 2002 году.

За 20-летний период произошли большие изменения в отрасли геодезии и картографии, в производство внедрены и широко используются цифровые технологии, спутниковое оборудование, повысились требования к точности, эффективности измерения и доступности пространственных данных. В этой связи возникла необходимость принятия закона в новой редакции и сопутствующего закона в целях устранения пробелов и коллизий, – сказал Багдат Мусин на пленарном заседании Мажилиса.

По словам министра, основные задачи законопроекта в том, чтобы обеспечить Казахстан высокоточной геодезической системой координат и на ее основе создать единую цифровую картографическую основу страны.

В настоящее время в Казахстане установлена государственная система координат 1942 года, доставшаяся нам в наследство от Советского союза, которая устарела и не отвечает требованиям по точности, эффективности и прогрессивности. Это СК-42. Тогда как почти все государства СНГ внедрили собственные государственные системы координат открытого доступа. Отсутствие в Казахстане единой государственной системы координат в открытом доступе привело к тому, что во избежание использования данных с ограничительной пометкой, субъектами применяются различные несекретные и в свою очередь нелегитимные системы координат. Багдат Мусин

Кроме того, разрозненность систем координат приводит к необходимости пересчета их из одной системы в другую, однако порядок пересчета также не урегулирован, что в свою очередь вызывает нарекания населения и субъектов бизнеса к процедурам в сфере земельных отношений, архитектуры, геологии, недропользования и других сфер, использующих пространственную информацию.

Новеллой законопроекта является создание национальной инфраструктуры пространственных данных, где на одной платформе будут созданы в едином формате и по единым требованиям пространственные данные для эффективного использования достоверной, оперативной и актуальной информации. Глава МЦРИАП

Результатом реализации проекта основного закона станет повышение оперативности, качество оказываемых населению услуг, создание условий для добросовестной конкуренции, повышение эффективности и оперативности осуществления государственного контроля.