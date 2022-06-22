Пьяный мужчина «напал» на машину в Нур-Султане

В Нур-Султане пьяный мужчина «напал» на машину и похитил из салона портмоне с деньгами. Об этом сообщили в столичном департаменте полиции, передает Zakon.kz.

О краже денег в полицию сообщил хозяин автомашины Chevrolet Lacetti. По словам потерпевшего, заходя домой, он оставил в бардачке своей машины портмоне, в котором были деньги.

Сотрудники отдела полиции района «Алматы» установили, что машина была оставлена незапертой вдоль дороги по ул. Балкантау. Это обстоятельство позволило изрядно подвыпившему вору без труда проникнуть в салон и совершить кражу. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В ведомстве отметили, что подозреваемый был задержан, он дал признательные показания. По словам мужчины, он проходил мимо автомашины, пнул заднюю пассажирскую дверь, машина оказалась открытой.

Украденные вещи возвращены владельцу. По факту кражи проводится досудебное расследование, устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Уважаемые жители и гости столицы, автомашины, не поставленные на сигнализацию или оставленные незапертыми, чаще всего подвергаются незаконным проникновениям. Как правило, из салона автомобилей крадут сотовые телефоны и другие ценные вещи. Пресс-служба ДП Нур-Султана