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Спрос на страхование имущества вырос в Казахстане – эксперт

Погромы в Алматы Фото: Zakon.kz
Известный специалист в области страхования Азамат Керимбаев отметил, что после январских событий в Казахстане резко увеличился спрос на добровольное страхование имущества. Какую прибыль и убытки понесли отечественные страховые компании, узнал корреспондент Zakon.kz.

Казахстанские предприниматели из-за погромов и мародерства в январе текущего года потеряли более 94 млрд тенге.

Из-за этого, по словам эксперта, резко вырос спрос на страхование имущества от ущерба при массовых волнениях и беспорядках.

Ранее данные риски обычно исключали из страхового покрытия. Поэтому, когда страхователи стали обращаться к страховщикам после январских событий, последние отказывали в урегулировании убытков, ссылаясь на исключения в договорах страхования. Однако спрос на страхование имущества от дополнительных рисков позволил страховщикам в первом квартале 2022 года увеличить сборы страховых премий по классу добровольного страхования имущества на 24%. Абсолютное изменение составило плюс 12,8 млрд тенге.Азамат Керимбаев

Основной прирост продаж страховщиков, по словам специалиста в области страхования, сформировали добровольные классы, такие как страхование имущества, страхование ГПО, страхование от прочих финансовых убытков и добровольное страхование медицинских расходов.

60% премий по прямому страхованию собрали две страховые компании (суммарно на двоих – 81,4 млрд тенге).

Эксперт отметил, что январские события, безусловно, повлияли на рынок страхования, причем, как с положительной, так и с отрицательной стороны.

Конечно, не обошлось без крупных убытков. Так, общая сумма страховых выплат по прямым договорам страхования в первом квартале 2022 года составила 22,3 млрд тенге, что на 32% больше аналогичного периода 2021 года. В первом квартале 2022 года четыре страховщика сформировали дополнительные резервы по заявленным убыткам (обращения страхователей по убыткам), рост – от 6% до 402% в разных компаниях. В случае признания страховщиками данных претензий их ждут крупные страховые выплаты.Азамат Керимбаев

Ранее эксперт рассказал, как антироссийские санкции отражаются на страховых компаниях.

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В ближайшей перспективе казахстанские страховые компании останутся в прибыли, но в перспективе нескольких лет, как считает Азамат Керимбаев, страховщиков ждут убытки, и повлияет на это изменение структуры международного перестрахования.

Альберт Ахметов
Беспорядки-2022 Алматы Казахстан
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