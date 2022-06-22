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Блудный Павел: павлина вернули домой полицейские Шымкента

Шымкент Фото: polisia.kz
Полицейские получили необычный вызов. Житель микрорайона Нуртас сообщил, что из птичника во дворе его дома в неизвестном направлении улетела экзотическая птица — павлин, передает Zakon.kz.

Хозяин дома отметил, что содержал павлина по кличке Павел в паре с самкой Павой. Утром мужчина обнаружил пропажу Павла из птичника. Он хотел найти павлина самостоятельно, но поиски не дали результатов.

Стражи порядка осмотрели территорию, соседние дома и дворы. Опросили очевидцев и проверили камеры видеонаблюдения. По ним они определили местонахождение птицы.

Оказалось, что павлин гулял по соседней улице. Поймать его удалось полицейскому Ержигиту Нурмаганбетову. В течение часа Павла вернули хозяину.

Ирина Лукичева
Шымкент
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