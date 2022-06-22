В Казахстане изменили список промысловых видов орудий рыболовства

Комитет рыбного хозяйства Минэкологии подготовил проект приказа, которым вносятся изменения в Перечень разрешенных к применению промысловых и непромысловых видов орудий и способов рыболовства, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что к промысловым видам орудий рыболовства относятся сети рыболовные любой модификации, за исключением сетей рыболовных, узловых, произведенных машинным или ручным способом из синтетических нейлоновых или прочих полиамидных мононитей и прочих синтетических мононитей с диаметром нитей менее 0,5 миллиметров и размерами ячеи менее 100 миллиметров (размер конструктивного шага ячеи менее 50 миллиметров).

В список разрешенных средств добавлены сети из синтетических нейлоновых или прочих полиамидных мононитей с диаметром нитей от 0,3 миллиметра и размерами ячеи от 80 миллиметров (размер конструктивного шага ячеи от 40 миллиметров) для использования на закрепленных рыбохозяйственных участках Каспийского моря в пределах Мангистауской области.

Как поясняется, в апреле текущего года научной организацией совместно с представителями субъектов рыбного хозяйства, общественными организациями проведены научные исследования на предмет уловистости и селективности (избирательности) традиционных сетей и сетей, изготовленных из синтетических мононитей.

По результатам исследований рекомендовано разрешить применение сетей из синтетических нейлоновых или прочих полиамидных мононитей с диаметром нитей менее 0,3 миллиметра и размерами ячеи менее 80 миллиметров (размер конструктивного шага ячеи – менее 40 миллиметров), говорится в документе.

При этом для применения указанных сетей срок устанавливается до 1 июля 2024 года.

Кроме того, к промысловым видам орудий относятся:

объячеивающие орудия лова: сети ставные и плавные; активные отцеживающие орудия лова: неводы закидные (речные, озерные и морские) и неводы обкидные (кошельковые); тралящие орудия лова: тралы и волокуши; стационарные орудия лова, которые делятся на подгруппы:

открытые ловушки: ставные неводы (скипаски, мадраги, каравии);

закрытые ловушки: вентеря (секреты, мережи, рюжи, нереды, сижи, тальяны, ставники, малые раколовки);

запирающие ловушки: запорные стенки (заколы, сетные заборы, жердевые заборы).

Также к ним относятся крючковые орудия лова: наживные (троллы, ярусы) и ненаживные (гарпуны), рыбонасосы, конусные сети и орудия для сбора цист артемии (сачки, черпаки).

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 5 июля.