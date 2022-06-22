Trade-in: Samsung заплатит вам 370 тысяч за старенький Galaxy Z Fold2

Samsung Electronics предлагает казахстанцам супервыгодные условия по Trade-in, при которых самостоятельная продажа своего старого смартфона с целью покупки нового потеряла всякий смысл.

Samsung спешит порадовать своих пользователей потрясающей новостью: если вы обладатель моделей предыдущего поколения серии Galaxy Z Fold или Flip, компания увеличит размер скидки и примет ваш смартфон в любом состоянии для покупки обновленной версии Galaxy Z Fold3 | Flip3 или серии S22.

Пример. Вы – владелец складного смартфона серии Galaxy Z Fold | Fold2 или Z Flip и хотели бы сменить его на новенький Z Fold3 | Flip3 или любую модель новой серии Galaxy S22 по программе Trade-in. Скидка за ваше устройство с поврежденным корпусом или разбитым экраном будет повышена до «рабочего» состояния, в то время как «рабочий» смартфон будет оценен как в «отличном» состоянии.

Так, если у вас Fold2 (512 Гб), то при покупке Fold3 или S22 Ultra вы можете рассчитывать на максимальную скидку до 370 тысяч тенге! А при обмене своего S21 Ultra (512 Гб) на S22 Ultra стоимость новинки для вас может уменьшиться на 355 тысяч. Выгодно? Более чем!

Фото: Samsung Electronics

Если у вас другой смартфон, планшет или умные часы, но вы хотите стать обладателем серии Galaxy S22, ваше старое устройство, если оно не имеет заметных повреждений, будет оценено как в отличном состоянии.

Владельцы смартфонов других брендов тоже могут поучаствовать в Trade-in. Со списком допущенных в программу брендов можно ознакомиться по ссылке

Совершить выгодную покупку по акционной программе можно в магазинах партнеров компании, а также в скором времени в официальном интернет-магазине Samsung.

Подробные условия Trade-in описаны на сайте.

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