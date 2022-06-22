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Сколько рыбы можно выловить в водоемах Казахстана

сколько рыбы можно выловить в водоемах Казахстана Фото: freepik
Министр экологии, геологии и природных ресурсов приказом от 9 июня 2022 года утвердил лимиты изъятия рыбных ресурсов и других водных животных с 1 июля 2022 года по 1 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Так, в Каспийском море можно выловить 17 889 тонн рыбы, включая судака, сазана, сома, жереха, кильку, щуку.

В Атырауской области на отлов осетровых установлен лимит в две тонны.

В водоемах дельты реки Или можно выловить 135,8 тонны рыбы, среди которых водятся змееголов и белый амур.

В водохранилище Капшагай лимит установлен в 1121 тонну рыбы. Там водятся распространенные и в других водоемах лещ, судак, сазан, жерех, сом, белый амур, толстолобик, вобла.

В Аральском море лимит составил почти 7 тонн рыбы, где также водятся красноперка, белоглазка, плотва, чехонь.

Посмотреть весь список водоемов и лимитов можно здесь.

Приказ вводится со 2 июля 2022 года.

Лариса Черненко
МЭГПР РК Казахстан
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