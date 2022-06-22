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Токаев поддержал предложения по включению факультатива по шахматам в школьную программу

Акорда, Токаев, шахматистки, встреча Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами национальной женской сборной Казахстана по шахматам и представителями шахматной федерации, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, на встречу с президентом были приглашены чемпионки мира и международные гроссмейстеры – Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова, Бибисара Асаубаева, Гулисхан Нахбаева, международный мастер Меруерт Камалиденова, а также президент Казахстанской федерации шахмат Галим Хусаинов и вице президент федерации Дармен Садвакасов.

Токаев провел встречу с шахматистками

Фото: akorda.kz

Приветствуя прославленных шахматисток, глава государства отметил, что имеет особое отношение к шахматам. Он выразил надежду, что женская сборная Казахстана успешно выступит на предстоящей Всемирной шахматной олимпиаде в Индии. Президент также пожелал успехов Бибисаре Асаубаевой, успешно окончившей школу на «Алтын белгі», и поздравил Гулисхан Нахбаеву с прошедшим днем рождения.

В ходе встречи также выступили лидеры национальной сборной Динара Садуакасова, Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, а также руководство шахматной федерации.

встреча в Акорде

Фото: akorda.kz

встреча с президентом в Акорде

Фото: akorda.kz

встреча с Токаевым в Акорде

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев заслушал ряд предложений участников встречи по развитию шахматного спорта в стране, в том числе, оказанию системной поддержи со стороны государства, созданию необходимых инфраструктурных условий и популяризации шахмат как отдельного вида спорта.

В частности, президент поддержал предложения по включению шахмат в качестве факультативного предмета в школьную программу, строительство в Алматы школы-интерната с углубленным изучением шахмат и IT-технологий, рассчитанной на 1500 мест. Кроме того, глава государства акцентировал внимание на важности оказания поддержки развитию шахматного спорта со стороны предпринимателей.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что продолжит уделять большое внимание развитию и поддержке шахмат, и пожелал молодым спортсменам новых побед на мировой арене.

в Акорде прошла встреча Токаев с казахстанскими шахматистками

Фото: akorda.kz

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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