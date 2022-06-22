Партия Amanat вернула свыше 140 тысяч га пастбищ в госсобственность

Созданная при партии Amanat комиссия «Жер аманаты» активно занимается вопросом возврата в государственную собственность неиспользуемых и незаконно выделенных земель сельскохозяйственного назначения.

Как известно, в ходе расширенного заседания правительства в январе прошлого года глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение вернуть неиспользуемые пастбищные угодья в госсобственность и обеспечить их доступность для сельских жителей.

Как отметил председатель комиссии, секретарь Amanat Даулет Карибек, партия, являясь общественной опорой президента страны, одной из первых подключилась к решению данного проблемного вопроса. За последние несколько месяцев усилиями комиcсии в государственную собственность было возвращено свыше 140 тысяч га пастбищных земель в Карагандинской, Жамбылской и Туркестанской областях.

Задача комиссии «Жер аманаты» – вернуть государству неиспользуемые пастбища, в том числе незаконно перешедшие в частную собственность, и сделать их доступными для сельчан. Не секрет, что олигополия существует не только на центральном уровне, но и в каждом районе, поэтому предстоит большая работа. Даулет Карибек

В свою очередь депутат Мажилиса, член комиссии Ерлан Саиров сообщил, что аманатовцы объездили разные уголки страны, чтобы лично ознакомиться с положением дел.

Ерлан Саиров, фото: Amanat

Мы побывали на самых отдаленных фермах, зимовьях, пастбищах. О земельном вопросе говорят и стар, и млад, поэтому намерены решить его. В состав комиссии входят депутаты фракции в Мажилисе, общественные деятели, блогеры. На региональном уровне также важно привлечь к этой работе всех неравнодушных, активных граждан. Ерлан Саиров

По мнению депутата Мажилиса Айдоса Сарыма, земельный вопрос определяет уровень справедливости.

Айдос Сарым, фото: Amanat

В районах действуют олигополии, которые не позволяют людям пасти скот, заниматься сельским агробизнесом. Местные олигархи набрали огромное количество земель и ведут себя, как собака на сене. Сегодня общество ждет не просто разговоров, а конкретных результатов. Мы хотим, чтобы Министерство сельского хозяйства стало более активным и выдавало предписания местным исполнительным органам, чтобы правоохранительные органы заводили дела в отношении акимов, не принимающих законных мер, – сказал Айдос Сарым.

Общественный деятель, президент Национальной палаты образования и инноваций «Серпін» Мурат Абенов подчеркнул, что отсутствие пастбищных земель на селе вынуждает сельскую молодежь мигрировать в города и заниматься подручным трудом.

Мы должны способствовать принятию системных мер. Понятно, что есть коррупционная составляющая, но есть и общественная позиция, которую партия Amanat продвигает. Мурат Абенов

Примеры нерационального использования земель привел юрист Бакытжан Базарбек.

Одно из хозяйств в Мангистауской области имело в 2015 году площадь в 3,5 млн га, что превышает территорию Молдовы, Бельгии, Армении. В настоящее время у хозяйства больше 1 млн га, а скота нет. Что же сдерживает уполномоченный орган изъять земельный участок? Мы будем проверять каждый подобный случай. Бакытжан Базарбек

Следует отметить, что в состав земельной комиссии также вошли депутаты Мажилиса, члены партии Amanat Жанарбек Ашимжан, Кайнар Абасов, Артур Платонов, представители Генеральной прокуратуры, Министерства сельского хозяйства, независимые эксперты, общественные деятели и блогеры Бакытжан Базарбек Марат Башимов, Кирилл Павлов, Галым Байтук, Марат Шибутов, Максат Толыкбай и др.

Артур Платонов, фото: Amanat

Напомним, что буквально на прошлой неделе благодаря партии Amanat более 80 тысяч га пастбищных земель стали доступны для жителей Нуринского района Карагандинской области.

Пастбища для личных подсобных хозяйств были предоставлены в рамках меморандума между сельхозтоваропроизводителями, акимами сел и местным сообществом.

Фото: Amanat

А для системного решения вопроса партия намерена добиваться внесения изменений в действующее законодательство.

В частности, следует передать бюджетную программу по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ с областного уровня на уровень акимов сельских округов, актуализировать нормы нагрузки на общую площадь пастбищ с учетом маточного поголовья, запретить предоставление пастбищ сельхозтоваропроизводителям в радиусе 5 км от границы населенного пункта и другое.