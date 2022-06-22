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ForteBank открыл кредитную линию АО «НК КТЖ» на 60 млрд тенге

подписание соглашения Фото: ForteBank
ForteBank и АО «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» объявили о подписании соглашения о предоставлении долгосрочной кредитной линии на сумму 60 млрд тенге.

Цель соглашения – финансирование качественного развития отрасли и деятельности национального оператора железных дорог. В частности, компания планирует модернизацию производственных мощностей, а также адаптацию железнодорожной инфраструктуры к возрастающим потребностям рынка трансграничных железнодорожных перевозок.

Привлечение финансирования от Forte, одного из крупнейших банков Казахстана, поможет АО «НК «КТЖ» реализовать планы по инвестиционной политике и позволит выполнить ряд запланированных показателей компании.Зампредседателя правления АО «НК «КТЖ» Даир Кушеров

Заместитель председателя правления ForteBank Айдын Ауезканов подчеркнул, что ForteBank с момента своего основания вносит свой вклад в поддержку и развитие казахстанской экономики, предоставляя комплексные финансовые решения корпоративным клиентам, включая дочерние организации ФНБ «Самрук-Казына».

Финансируя деятельность национального железнодорожного перевозчика, мы способствуем повышению качества транспортных услуг, которые лежат в основе устойчивого роста бизнеса и развития экономики в нашей стране.Айдын Ауезканов

ForteBank является универсальным казахстанским банком, представляющим финансовые услуги как корпоративным клиентам, так и клиентам МСБ и физическим лицам.

Кредитный портфель корпоративного бизнеса банка в размере 299 млрд тенге демонстрирует устойчивый рост и с января 2022 года увеличился на 57%.

В апреле 2022г. международное агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинг банка на уровне «Ba2» с прогнозом «стабильный», агентство S&P подтвердило рейтинг на уровне «В+», прогноз «позитивный».

Партнерский материал

Анастасия Московчук
Казахстан
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