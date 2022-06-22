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108-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия

поздравление Фото: pexels
Жительница США Беатрис Чиеко Муранака отпраздновала свой день рождения. Ей исполнилось 108 лет. Долгожительница рассказала о секрете, который помог ей дожить до столь почтенного возраста, передает Zakon.kz.
Она всегда много ходила пешком и ела фрукты после каждого завтрака. Но любит и побаловать себя шоколадными конфетами, беконом и кофе, – рассказала ее 46-летняя внучка Эрин Фуруя.

После смерти своего мужа Беатрис начала вести активный образ жизни. Уже 30 лет она ходит пешком. До этого женщина передвигалась только на автомобиле, пишет Hawaii News Now.

Поздравить именинницу приехали ее дочь, внуки и правнуки. Они устроили праздничную вечеринку.

Ирина Лукичева
США
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