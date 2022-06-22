Мужчина поссорился с женой и разбил дорогостоящее оборудование в Алматинской области

30-летний мужчина устроил скандал в поликлинике и повредил дорогостоящее медицинское оборудование. Инцидент произошел в селе Шонжы Уйгурского района Алматинской области, передает Zakon.kz.

В нетрезвом состоянии мужчина заявился в поликлинику, чтобы выяснить отношения с женой, которая работает в этом медучреждении. В пылу гнева он разбил медоборудование, находившееся в одном из врачебных кабинетов. Сумма ущерба составила 5 млн 800 тыс. тенге.

Сотрудники полиции задержали дебошира. Уголовное расследование инициировали по статье 202 ч.1 УК РК — «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Подследственному грозит крупный штраф, исправительные работы, ограничение либо лишение свободы до двух лет.