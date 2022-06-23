Топ-10 биографических фильмов о любви

Коллекция картин мирового кинематографа о любви не оставит равнодушными даже самых искушенных киноманов. Топ-10 трогательных и красивых историй любви – в подборке Zakon.kz.

«Мустафа Шокай»

2008 / Биографический фильм, драма, биография, история / Казахстан

Фото: скриншот видео

В картине Сатыбалды Нарымбетова Мустафа Шокай предстает перед зрителем не только как политическая фигура, но и как простой человек, личность, любимый муж. Супруга Мустафы — оперная певица Мария Горина — прошла вместе с ним сложный путь, пожертвовала своей карьерой. Тонкой нитью любовь Мустафы и Марии проходит через весь фильм. Действие картины происходит в первой половине двадцатого столетия.

«Девушка из Дании»

2015 / Биографический фильм, мелодрама, драма / США, Великобритания

Американская биографическая романтическая драма режиссера Тома Хупера, рассказывающая о первой трансгендерной женщине, подвергшейся операции по коррекции пола.

«Битва за Севастополь»

2015 / Драма, боевик, военный фильм / Украина, Россия

Этот фильм не только о войне, он о битве за любовь и страхе потерять любимого человека из-за войны.

Картина рассказывает о боевых подвигах легендарной женщины-снайпера Людмилы Павличенко, которая уничтожила порядка 300 солдат противника, и о ее любви, которую у нее могла забрать война.

«Жизнь в розовом цвете»

2007 / Биографический фильм, драма, музыкальный фильм / Канада, Чехия, Великобритания, Франция

Это картина о жизни французской легенды Эдит Пиаф. Биография этой певицы похожа на сражение. Каждый день ей приходилось бороться за право жить, петь и любить!

«Вселенная Стивена Хокинга»

2014 / Мелодрама, драма, биографический фильм / Великобритания

Биографическая картина о британском ученом-космологе Стивене Хокинге. Будучи студентом, Стивен встречает Джейн Уайлд, с которой у них возникает неземная любовь, и даже последствия неизлечимой болезни не способны разлучить влюбленных. Любовь не угаснет и после того, как их пути разойдутся.

«Коко до Шанель»

2009 / Биографический фильм, драма, исторический фильм / Бельгия, Франция

Это история о женщине, которая стала иконой стиля. Фильм повествует о тяготах судьбы героини, о лишениях, о деньгах и славе и, конечно же, о любви и романах этой хрупкой и одновременно сильной француженки, роль которой блестяще исполнила Одри Тоту.

«Диана: История любви»

2013 / Биографический фильм, драма, мелодрама / Швеция, Великобритания, Бельгия, Франция

Фильм-биография о судьбе Дианы, принцессы Уэльской. Картина о том, как ей приходилось выживать, подчиняясь правилам монаршей семьи, о том, что можно найти любовь всей своей жизни, которая внезапно оборвется навсегда.

Актриса Наоми Уоттс получилась один в один Леди Ди.

«Принцесса Монако»

2014 / Биографический фильм, мелодрама, драма / Франция, Италия

Весь Голливуд лежал у ее ног – роскошные виллы, oскаровские приемы и шикарные мужчины, но она выбрала королевский дворец, аристократические балы и благородного принца из маленькой страны недалеко от Франции.

Грэйс Келли была королевой Голливуда, но предпочла стать принцессой Монако. И все это по любви. Актриса Николь Кидман как две капли воды похожа на Грэйс Келли.

«Верю в любовь»

2020 / Мелодрама, фильм-биография / США

Фильм-история о любви певца Джереми Кемпа. Одна любовь может изменить твою жизнь. Одна жизнь может изменить целый мир.

«Невидимая женщина»

2013 / Биографический фильм, драма, исторический фильм / Великобритания

Для любителей классики, трейлер представлен на языке оригинала.

Это повествование о запретной любви известного писателя Чарльза Диккенса.

Женатый 45-летний Диккенс (Рэйф Файнс) влюбился в 18-летнюю актрису Эллен Тернан (Фелисити Джонс). Эта любовь была взаимной, но из-за семейного положения Диккенса пара не могла быть вместе, поэтому Эллен пришлось стать «невидимой женщиной». Роман продлился до самой смерти писателя.

Для Рэйфа Файнса картина «Невидимая женщина» была его второй режиссерской работой.