Ашимбаев рассказал Токаеву об итогах работы Сената
Фото: akorda.kz
Глава государства принял председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 14-15 сентября в Нур-Султане, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, участники религиозного форума обсудят роль лидеров мировых и традиционных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период.
Ожидается, что в нем примут участие религиозные и духовные лидеры высокого уровня.
Секретариатом съезда ведется активная работа по подготовке к проведению форума на высоком организационном и содержательном уровне.
Маулен Ашимбаев также рассказал об итогах работы Сената во второй сессии Парламента VII созыва. На сегодняшний день Парламентом принято и направлено на подпись главе государства 68 законов.
Депутатами Сената в текущей сессии самостоятельно инициировано 18 законопроектов.
Кроме того, главе государства была представлена информация о процессе оптимизации законотворческих процедур в рамках Конституционной реформы.
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