Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ашимбаев рассказал Токаеву об итогах работы Сената

встреча в Акорде, итоги работы Сената Фото: akorda.kz
Глава государства принял председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 14-15 сентября в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, участники религиозного форума обсудят роль лидеров мировых и традиционных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период.

Ожидается, что в нем примут участие религиозные и духовные лидеры высокого уровня.

Секретариатом съезда ведется активная работа по подготовке к проведению форума на высоком организационном и содержательном уровне.

Маулен Ашимбаев также рассказал об итогах работы Сената во второй сессии Парламента VII созыва. На сегодняшний день Парламентом принято и направлено на подпись главе государства 68 законов.

Депутатами Сената в текущей сессии самостоятельно инициировано 18 законопроектов.

Кроме того, главе государства была представлена информация о процессе оптимизации законотворческих процедур в рамках Конституционной реформы.

Читайте также

Токаев принял акима новообразованной Абайской области

Токаев принял нового акима Алматинской области

Токаев поручил Кульгинову продолжить развитие инфраструктуры столицы

Динара Халдарова
Сенат Парламента РК Ашимбаев Маулен Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды в Алматы на трое суток, Казгидромет
Сильные дожди ожидаются в Алматы – погода на ближайшие трое суток
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
продление ареста Масимов суд
Дело Карима Масимова прокомментировали в КНБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Петербургский международный экономический форум
Токаев высказал претензию депутатам РФ за некорректные высказывания
узбекистанец, свадьба, невеста, удар, наказание, избежание
Я не сдержался – узбекистанец, ударивший невесту на свадьбе, о своем поступке
с 1 июля работникам МВД повысят доплаты за особые условия
С 1 июля работники МВД будут получать новые доплаты за особые условия труда
Парк 28-ми панфиловцев
Звезды кино и военнопленные – как жили в Алматы в годы ВОВ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления