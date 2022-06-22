Ашимбаев рассказал Токаеву об итогах работы Сената

Глава государства принял председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 14-15 сентября в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, участники религиозного форума обсудят роль лидеров мировых и традиционных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период.

Ожидается, что в нем примут участие религиозные и духовные лидеры высокого уровня.

Секретариатом съезда ведется активная работа по подготовке к проведению форума на высоком организационном и содержательном уровне.

Маулен Ашимбаев также рассказал об итогах работы Сената во второй сессии Парламента VII созыва. На сегодняшний день Парламентом принято и направлено на подпись главе государства 68 законов.

Депутатами Сената в текущей сессии самостоятельно инициировано 18 законопроектов.

Кроме того, главе государства была представлена информация о процессе оптимизации законотворческих процедур в рамках Конституционной реформы.