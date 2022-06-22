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Население Казахстана стареет – индекс старения составил 26,6

население Казахстана стареет Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В 2021 году индекс старения населения в регионах Казахстана составил 26,6. Это значит, на каждых 100 детей в возрасте от 0 до 15 лет в стране приходится по 26,6 граждан старше 65 лет, сообщает Zakon.kz.

В Бюро национальной статистики отмечают, что пять лет назад, в 2017 году, этот показатель был на уровне 25,9.

При этом показатели старения в городской местности Казахстана выше, чем в сельской – 28,7.

Городской индекс на протяжении 2019-2020 годов оценивался на уровне 29,1. Среди регионов наиболее высокий показатель в СКО, индекс составил 66,5. Самым молодым городом оказался Шымкент, там на 100 детей приходится по 14,3 человека старше 65 лет. Население столицы также относительно молодое, в Нур-Султане индекс составляет 17,3. Бюро национальной статистики

Как отмечается, индекс старения среди сельских жителей меньше городского на 4,9 пункта (23,9). Показатель за пять лет изменился незначительно, в 2017 году на 100 детей приходилось по 22,4 взрослого населения.

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