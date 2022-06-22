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Олимпийские чемпионы Алина Загитова и Альберт Батыргазиев встретятся на боксерском ринге в Москве

бокс Фото: Instagram/azagitova
25 июня состоится бой между олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании Алиной Загитовой и олимпийским чемпионом по боксу в весовой категории до 57 кг Альбертом Батыргазиевым, передает Zakon.kz.
Готовлюсь к чему-то новому, – написала Алина Загитова на своей странице в Instagram.

Многие поклонники поддержали Алину в ее решении дебютировать на боксерском ринге. Они пожелали ей удачи.

Боксер Альберт Батыргазиев тем временем готовится к предстоящим поединкам. Он поддержал решение Загитовой испытать себя в показательном бое. Однако Батыргазиев пока не понимает, как ей помогут навыки фигурного катания на ринге.

Алина Загитова и Альберт Батыргазиев встретятся на ринге в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта.

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