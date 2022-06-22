Гендиректор ВТО дала оценку председательству Казахстана в МК-12

17 июня 2022 года 12-я Министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО) под председательством Казахстана завершилась принятием важнейших решений в области международной торговли, переговоры которых по ряду соглашений длились десятилетиями, сообщает Zakon.kz.

Казахстан, вступивший в ВТО всего шесть лет назад, стал самой молодой страной-председателем Министерской конференции. Впервые в истории высший руководящий орган ВТО возглавила страна Евразийского региона, вступившая в нее после основания данного института, и не имеющая выхода к морю, передает Акорда.

Успешному председательству Казахстана способствовали регулярные контакты на высшем уровне, в ходе которых большое внимание уделялось вопросам Повестки МК-12 и ее подготовке.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с Генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеала неоднократно подчеркивал стратегическую важность сотрудничества Казахстана в рамках ВТО и готовность нашей страны внести конструктивный вклад в урегулировании всех нерешенных вопросов переговорной повестки ВТО.

Председателем МК-12 выступил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Тимур Сулейменов.

Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала дала высокую оценку председательству Казахстана и выразила признательность руководству и правительству Казахстана за плодотворное сотрудничество в рамках подготовки к Конференции, а также за мастерство и гибкость в преодолении вызовов на пути к данному глобальному мероприятию, включая его перенос из Нур-Султана в Женеву в связи с пандемией коронавируса.

Фото: akorda.kz

По итогам МК-12 министры торговли 164 стран-членов ВТО приняли историческое соглашение о запрете субсидий, способствующих незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу. Данное соглашение направлено на ограничение чрезмерного вылова рыбы в целях сохранения средств к существованию для сообществ, которые зависят от рыболовства с точки зрения продовольственной безопасности и рабочих мест.

Большое значение для профилактики, лечения и сдерживания распространения пандемии COVID-19 имеет принятое на МК-12 решение о возможности ограничивать права интеллектуальной собственности для производства безопасных и эффективных вакцин и расширения поставок вакцин в развивающиеся и наименее развитые страны.

Для обеспечения продуктами питания населения бедных стран на фоне роста цен на продовольствие принято решение об изъятии из экспортных запретов или ограничений продовольственной помощи, оказываемой Всемирной продовольственной программой ООН.

Признавая важность развития цифровых услуг и продуктов, особенно в период пандемии и экономического восстановления, министры согласились продолжить реализацию Рабочей программы по электронной торговле и продлить мораторий на взимание таможенных пошлин при электронных транзакциях до следующей Министерской конференции ВТО. Данное решение обеспечивает определенность и предсказуемость для бизнеса и потребителей, а также способствует получению преимуществ от развития цифровой экономики.

Выступая с заключительной речью на МК-12, Генеральный директор ВТО подчеркнула, что торговля является частью решения кризисов современности, и пакет достигнутых соглашений продемонстрировал способность стран-членов ВТО объединяться для преодоления геополитических разломов, реагирования на проблемы мирового сообщества, решения экологических проблем и содействия большей социально-экономической интеграции.

Особенностью 12-й Министерской конференции ВТО является беспрецедентное количество решений стран-членов, свидетельствующих о том, что ВТО продолжает оставаться ключевой многосторонней площадкой по выработке и регулированию правил международной торговли, а также играет важную роль в решении наиболее актуальных глобальных проблем.