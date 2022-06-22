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Полицейские Алматы спасли пожилого мужчину, пытавшегося прыгнуть с моста

Попытка суицида Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел 22 июня текущего года в Жетысуском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Члены экипажа патрульной полиции «Буран-173» во время дежурства по улице Северное кольцо увидели на мосту человека, явно намеревавшегося прыгнуть с моста.

Оперативно развернули свой служебный транспорт, подъехали к нему. Мой коллега побежал и задержал пожилого человека. Сотрудник полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы лейтенант полиции Ерлан Шаяхмет

Напарник патрульного при этом уточнил, что счет шел на секунды.

Пока я выбежал из машины, этот мужчина успел перебросить через перила моста одну ногу. Но мне удалось быстро схватить его за ремень брюк и подтянуть к себе. Это пожилой человек, приблизительно 63-х лет. Он сел на бордюр и стал горько плакать. Сотрудник полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы старший лейтенант полиции Абылайхан Окас

По словам мужчины, его бросила семья, и он не видел смыла в жизни. Полицейские доложили о случившемся оперативному дежурному и привезли несостоявшегося самоубийцу в Управление полиции Жетысуского района, где ему была оказана психологическая помощь.

В пресс-службе Департамента полиции города Алматы добавили, что мужчина был пьян.

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Константин Вноровский
Алматы
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