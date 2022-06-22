Интеграция ИС «Параграф» с Documentolog

Пользователи Documentolog теперь могут в режиме онлайн просматривать последние финансовые и юридические новости, а также все необходимые законы и НПА, публикуемые в справочной системе ИС «Параграф», сообщает Zakon.kz.

Функционал будет полезен бухгалтерам, сотрудникам финансового и юридического подразделений, которым важно оставаться в курсе нововведений в своей сфере. А для удобного просмотра новостей пользователи могут самостоятельно настраивать виджеты по интересующей теме.

Функционал будет доступен бесплатно для всех пользователей Documentolog Platform в ближайшее время.