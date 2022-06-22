Школьникам в Караганде выдали аттестаты с опечаткой – комментарий Управления образования

В Управлении образования Карагандинской области прокомментировали случай с выдачей школьникам аттестатов с опечаткой, передает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что в Караганде выпускникам общеобразовательной школы №25 выдали аттестаты с опечаткой в названии области. В городском отделе образования пообещали привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областное управление образования.

На сегодняшний день все аттестаты, где была допущена техническая ошибка, заменены и выданы выпускникам КГУ «ОШ №25». За допущенные нарушения рассмотрена дисциплинарная ответственность директора школы в соответствии с Трудовым кодексом РК. Пресс-служба Управления образования Карагандинской области

В ведомстве заверили, что «это единичный случай».