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Школьникам в Караганде выдали аттестаты с опечаткой – комментарий Управления образования

Карагандинская область, школа, аттестаты, ошибка, директор, наказание Фото: nur-sultan.fizmat.kz
В Управлении образования Карагандинской области прокомментировали случай с выдачей школьникам аттестатов с опечаткой, передает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что в Караганде выпускникам общеобразовательной школы №25 выдали аттестаты с опечаткой в названии области. В городском отделе образования пообещали привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

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Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областное управление образования.

На сегодняшний день все аттестаты, где была допущена техническая ошибка, заменены и выданы выпускникам КГУ «ОШ №25». За допущенные нарушения рассмотрена дисциплинарная ответственность директора школы в соответствии с Трудовым кодексом РК.Пресс-служба Управления образования Карагандинской области

В ведомстве заверили, что «это единичный случай».

При выдаче бланков дубликатов аттестатов в случае утери или порчи, либо в случае замены при допущении ошибок при заполнении стоимость бланка не взимается. Данные действия не предусмотрены действующими нормативными документами, – добавили в областном УО.

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