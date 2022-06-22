Школьникам в Караганде выдали аттестаты с опечаткой – комментарий Управления образования
Фото: nur-sultan.fizmat.kz
В Управлении образования Карагандинской области прокомментировали случай с выдачей школьникам аттестатов с опечаткой, передает Zakon.kz.
Ранее сообщалось, что в Караганде выпускникам общеобразовательной школы №25 выдали аттестаты с опечаткой в названии области. В городском отделе образования пообещали привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц.
«Какое образование, такие и аттестаты» – карагандинским школьникам выдали документы с опечаткой
Новость по теме
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областное управление образования.
На сегодняшний день все аттестаты, где была допущена техническая ошибка, заменены и выданы выпускникам КГУ «ОШ №25». За допущенные нарушения рассмотрена дисциплинарная ответственность директора школы в соответствии с Трудовым кодексом РК.Пресс-служба Управления образования Карагандинской области
В ведомстве заверили, что «это единичный случай».
При выдаче бланков дубликатов аттестатов в случае утери или порчи, либо в случае замены при допущении ошибок при заполнении стоимость бланка не взимается. Данные действия не предусмотрены действующими нормативными документами, – добавили в областном УО.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ