Четыре автобуса и троллейбус изменят маршрут в Алматы на полтора месяца
В связи со строительно-монтажными работами на тепловых сетях по ул. Кожабекова и перекрытием проезжей части с 25 июня по 10 августа временно изменятся схемы маршрутов:
№81 – в южном направлении – ул. Розыбакиева – конечный пункт ТРЦ «Mega Alma-Ata-2». В северном направлении – конечный пункт ТРЦ «Mega Alma-Ata-2» – ул. Розыбакиева – ул. Березовского – пр. Гагарина – далее по схеме;
№98 – в северном направлении – ул. Розыбакиева – ул. Березовского – пр. Гагарина – далее по схеме;
№30 – в южном направлении – пр. Гагарина– ул. Березовского – ул. Розыбакиева – далее по схеме;
№31 – в южном направлении – пр. Гагарина – ул. Березовского – ул. Розыбакиева – далее по схеме;
троллейбус №1 – в южном направлении – ул. Розыбакиева – ул. Березовского – пр. Гагарина – ул. Кожабекова – конечный пункт ул. Кожабекова. В северном направлении – конечный пункт ул. Кожабекова – ул. Розыбакиева – ул. Березовского – пр. Гагарина – далее по схеме.