Четыре автобуса и троллейбус изменят маршрут в Алматы на полтора месяца

Фото: Zakon.kz

В Алматы с 25 июня по 10 августа временно изменятся схемы маршрутов четырех автобусов и троллейбуса. Об этом сообщили в ТОО «Транспортный холдинг Алматы», передает Zakon.kz.

В связи со строительно-монтажными работами на тепловых сетях по ул. Кожабекова и перекрытием проезжей части с 25 июня по 10 августа временно изменятся схемы маршрутов: №81 – в южном направлении – ул. Розыбакиева – конечный пункт ТРЦ «Mega Alma-Ata-2». В северном направлении – конечный пункт ТРЦ «Mega Alma-Ata-2» – ул. Розыбакиева – ул. Березовского – пр. Гагарина – далее по схеме;

№98 – в северном направлении – ул. Розыбакиева – ул. Березовского – пр. Гагарина – далее по схеме;

№30 – в южном направлении – пр. Гагарина– ул. Березовского – ул. Розыбакиева – далее по схеме;

№31 – в южном направлении – пр. Гагарина – ул. Березовского – ул. Розыбакиева – далее по схеме;

троллейбус №1 – в южном направлении – ул. Розыбакиева – ул. Березовского – пр. Гагарина – ул. Кожабекова – конечный пункт ул. Кожабекова. В северном направлении – конечный пункт ул. Кожабекова – ул. Розыбакиева – ул. Березовского – пр. Гагарина – далее по схеме. Читайте также В Костанайской области в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» будет сдано более четырех тысяч квартир Около 30 тонн мусора вывезено во время очистки берега реки Есиль Более 60 миллионов тенге выделено на содержание остановок в Талдыкоргане