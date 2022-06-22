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Четыре автобуса и троллейбус изменят маршрут в Алматы на полтора месяца

Алматы, автобусы, троллейбус, маршрут, схема, изменение, временное Фото: Zakon.kz
В Алматы с 25 июня по 10 августа временно изменятся схемы маршрутов четырех автобусов и троллейбуса. Об этом сообщили в ТОО «Транспортный холдинг Алматы», передает Zakon.kz.

В связи со строительно-монтажными работами на тепловых сетях по ул. Кожабекова и перекрытием проезжей части с 25 июня по 10 августа временно изменятся схемы маршрутов:

  • №81 – в южном направлении – ул. Розыбакиева – конечный пункт ТРЦ «Mega Alma-Ata-2». В северном направлении – конечный пункт ТРЦ «Mega Alma-Ata-2» – ул. Розыбакиева – ул. Березовского – пр. Гагарина – далее по схеме;

  • №98 – в северном направлении – ул. Розыбакиева – ул. Березовского – пр. Гагарина – далее по схеме;

  • №30 – в южном направлении – пр. Гагарина– ул. Березовского – ул. Розыбакиева – далее по схеме;

  • №31 – в южном направлении – пр. Гагарина – ул. Березовского – ул. Розыбакиева – далее по схеме;

  • троллейбус №1 – в южном направлении – ул. Розыбакиева – ул. Березовского – пр. Гагарина – ул. Кожабекова – конечный пункт ул. Кожабекова. В северном направлении – конечный пункт ул. Кожабекова – ул. Розыбакиева – ул. Березовского – пр. Гагарина – далее по схеме.

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Динара Халдарова
Алматы
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