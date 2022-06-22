Австралийский университет намерен воскресить вымершего 100 лет назад сумчатого волка

В Мельбурнском университете собрались «воскресить» исчезнувшего с Земли тасманийского сумчатого волка, сообщает Zakon.kz.

Благодаря благотворительному пожертвованию в размере пяти миллионов долларов профессор Мельбурнского университета Эндрю Пэск (Andrew Pask) и его коллеги создадут лабораторию мирового уровня для возрождения исчезнувшего вида, передает Naked Science.

Тасманийский волк, или тилацин (Thylacinus cynocephalus), внешне напоминал короткошерстную собаку, но относился к сумчатым млекопитающим. Когда-то он обитал в Австралии, Новой Гвинее и Новой Зеландии, занимая экологическую нишу крупнейшего хищника.

В Австралии сумчатые волки исчезли около 2000 лет назад, а в Новой Гвинее и того раньше. Дольше всего они сохранялись на острове Тасмания.

В 2007 году Эндрю Пэск с коллегами секвенировал геном сумчатого волка, выделив ДНК из хранившегося в музее экземпляра. Ученый оптимистично считает, что современная среда обитания в Тасмании осталась относительно неизменной, что обеспечивает идеальную среду для повторного введения тилацина. Ученый не позабыл отметить, что данная работа стоит немалых денег.

Примерный план «воскрешения» тилацина состоит из множества этапов, причем первый из них уже пройден — это секвенирование генома сумчатого волка. Выполнен и второй этап — чтение геномов близкородственных видов, ими оказались сумчатые землеройки (Sminthopsis).