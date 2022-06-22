Вице-министр просвещения прокомментировал долг в 30 млрд перед учителями

В Министерстве просвещения отреагировали на проблему задолженности по отпускным и выплатам на оздоровление в 30 млрд тенге перед учителями Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Вице-министр просвещения РК Гани Бейсембаев объяснил, что с начала июня местными исполнительными органами педагогам своевременно перечислены отпускные на сумму 246 миллиардов тенге. В большинстве регионов отпускные учителям выплачены полностью.

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По его словам, отпускные и заработная плата выплачиваются из местных бюджетов (акиматов). При этом в ходе анализа министерством зафиксировано несвоевременное перечисление в ряде регионов 28 млрд тенге, которое связано не с отсутствием средств, а с вопросами передвижек и процедур на местном уровне.

Эти вопросы полностью находятся в компетенции местных управлений образования, поэтому просим ответственно подходить к таким заявлениям и учитывать, в ведении каких госорганов находятся те или иные вопросы. Вице-министр просвещения РК Гани Бейсембаев

Вопрос находится на контроле министерства. По информации местных исполнительных органов, вопрос с выплатами будет закрыт в течение недели. Региональные департаменты по обеспечению качества в образовании будут и дальше вести ежемесячный контроль за своевременностью выплаты заработной платы работникам сферы образования.