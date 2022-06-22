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Премьер-министр Шри-Ланки заявил, что экономика страны рухнула

Экономика Шри-Ланки рухнула Фото: pixabay
Премьер-министр Шри-Ланки заявил, что обремененная долгами экономика страны рухнула после нескольких месяцев нехватки продовольствия, топлива и электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

По его словам, государство даже не в состоянии закупить импортную нефть, передает The Economic Times.

Премьер-министр уточнил, что долг крупнейшей нефтегазовой компании Шри-Ланки Ceylon Petroleum Corporation на сегодняшний день составляет $700 млн.

По словам Викрамасингхе, правительство не смогло вовремя принять меры, чтобы изменить ситуацию, поскольку золотовалютные резервы Шри-Ланки сократились.

Премьер-министр надеется, что Шри-Ланка сможет к концу июля достичь соглашения на уровне персонала с Международным валютным фондом (МВФ) и закончить разработку программы финансовой помощи.

Если мы получим одобрение МВФ, мир снова будет доверять нам. Это поможет нам получить кредитную помощь, а также кредиты под низкие проценты из других стран мира. В настоящее время мы также ведем переговоры со Всемирным банком, Азиатским банком развития, Соединенными Штатами, другими дружественными странами и главами государств. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе

20 мая жители страны устроили массовые беспорядки из-за экономического кризиса. Митингующие заблокировали вход в офис президента на месяц, вследствие чего власти Шри-Ланки вводили чрезвычайное положение.

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