Карусель с людьми загорелась в Актобе

В Актобе произошло ЧП. В парке отдыха загорелась карусель. Люди это увидели, как только администратор запустил аттракцион, сообщает Zakon.kz.

К счастью, карусель удалось сразу остановить. Никто не пострадал, передает Первый канал «Евразия».

Мы вообще были готовы на землю спрыгнуть, но висели над землей, решили подождать. Очень обидно, что такое произошло, для многих карусель эта - часть детства, так как она давняя, но мы надеемся, что администрация города, акимат заметят и сделают хоть какую-нибудь реставрацию! Жительница города Кристина

Сейчас аттракцион не работает. В акимате говорят, что судятся с владельцем парка не один год. Эта земля по закону принадлежит государству, но предприниматель даже не пускает чиновников на эту территорию.