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Крупную партию украденных в Алматы телефонов нашли в Бишкеке

Здаержание, телефоны Фото: Zakon.kz
Двести пятьдесят украденных в Алматы смартфонов нашли в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский похититель наладил связь со своим «коллегой» из Кыргызстана, передает канал Almaty Polisiasy.

Взамен получал мобильные, краденые у жителей Бишкека.

Канал сбыта обнаружили полицейские. Сейчас подозреваемый задержан. Он дал признательные показания. Стражи порядка привезли телефоны в Алматы. Часть из них уже вернули владельцам.

В настоящий момент Управлением дознания Департамента полиции города Алматы устанавливается принадлежность указанных сотовых телефонов к лицам, которые проходят потерпевшими по тем или иным уголовным делам. Официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек

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