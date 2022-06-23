Крупную партию украденных в Алматы телефонов нашли в Бишкеке

Двести пятьдесят украденных в Алматы смартфонов нашли в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский похититель наладил связь со своим «коллегой» из Кыргызстана, передает канал Almaty Polisiasy.

Взамен получал мобильные, краденые у жителей Бишкека.

Канал сбыта обнаружили полицейские. Сейчас подозреваемый задержан. Он дал признательные показания. Стражи порядка привезли телефоны в Алматы. Часть из них уже вернули владельцам.