Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Дело о смерти Томирис Байсафы: судебное следствие закончено

Москва, казахстанка, Томирис Байсафа, убийство, дело, следствие Фото: Instagram/baisafatomiris
Судебное следствие по делу о смерти Томирис Байсафы закончено. Об этом сообщила мама казахстанки Жанна Ахметова, передает Zakon.kz.

Жанна Ахметова написала трогательный пост в Instagram, посвященный родителям.

Судебное следствие закончено. Остались прения и вердикт, – говорится под публикацией.

Напомним, 13 апреля 2018 года казахстанка Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа МГИМО. Девушка училась на 4-м курсе кафедры международных экономических отношений МГИМО. Врачи провели несколько операций, однако спустя три недели она скончалась в больнице. В Следственном комитете России начали расследование по статье «Доведение до самоубийства». Позже дело квалифицировали по статье «Убийство».

Спустя два года, 28 июля 2020 года, по этому делу в Москве был задержан сын экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидов. По версии следствия, Меджидов избил девушку и вытолкнул в окно.

Муртузали Меджидова допрашивали на начальном этапе следствия. В день трагедии его видели в одной аудитории с Томирис. Парень и девушка якобы разговаривали на повышенных тонах. Но тогда улик против него не нашли и возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Новость по теме

Дело о смерти Томирис Байсафы: присяжные вынесли вердикт

7 июня 2021 года присяжные признали Меджидова невиновным, но Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр.

Новость по теме

Суд в Москве пересмотрит дело об убийстве казахстанки Томирис Байсафы

2 января 2022 года стало известно, что Никулинский суд Москвы пересмотрит дело Муртузали Меджидова, обвиняемого в убийстве Томирис Байсафы.

Читайте также

Склад с углем сгорел в Караганде

Динара Халдарова
Байсафа Томирис Москва
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
прогноз погоды в Алматы на трое суток, Казгидромет
Сильные дожди ожидаются в Алматы – погода на ближайшие трое суток
погода в Казахстане на 23 июня, Казгидромет
Очень сильная жара, гроза и град ожидаются в Казахстане 23 июня
торги на бирже
Курс доллара превысил 454 тенге на торгах
продукты
Мажилисмен о ситуации с ценами на сахар: Проблема требует неотложного решения
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Петербургский международный экономический форум
Токаев высказал претензию депутатам РФ за некорректные высказывания
продление ареста Масимов суд
Дело Карима Масимова прокомментировали в КНБ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления