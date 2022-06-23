Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира на кортах Истборна

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик пробился в третий раунд британского турнира ATP 250, переиграв 86-ю ракетку мира – австралийца Джона Миллмана – со счетом 6:4, 6:2, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский теннисист за один час выполнил 15 эйсов, сделал две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трех. Это была первая очная встреча Бублика и Миллмана, в которой успех сопутствовал казахстанцу. Теперь в 1/4 финала соревнований в Истборне первая ракетка Казахстана померится силами с американцем Тэйлором Фритцем.

В Истборне закончили свои выступления Александр Недовесов и Юлия Путинцева. Недовесов в паре с пакистанцем Айсамом уль-Хак Куреши проиграли Матве Мидделкопу (Нидерланды) и Люку Сэвиллу (Австралия) со счетом 4:6, 6:4, 3:10. А Юлия Путинцева, которая была посеяна под номером 16, за выход в четвертьфинал проиграла Ангелине Калининой из Украины — 3:6, 6:2, 3:6.

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