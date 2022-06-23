Склад с углем сгорел в Караганде

В Караганде с утра сгорел склад с углем. По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, жертв и пострадавших нет, передает Zakon.kz.

Видео опубликовали в одном из местных Instagram-пабликов.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в ДЧС Карагандинской области, где сообщили, что сообщение о пожаре по адресу: Караганда, ул. Л. Чайкиной поступило в 06:43.

Произошло возгорание во дворе жилого дома деревянных конструкций шести хозяйственных построек, 10 погонных метров деревянного забора и угля на общей площади 220 кв. м с последующим обрушением перекрытия на всей пощади. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

В ведомстве отметили, что пожар был ликвидирован в 07:45.

Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 27 человек и шесть единиц техники. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области