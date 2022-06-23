Склад с углем сгорел в Караганде
Фото: скриншот видео
В Караганде с утра сгорел склад с углем. По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, жертв и пострадавших нет, передает Zakon.kz.
Видео опубликовали в одном из местных Instagram-пабликов.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в ДЧС Карагандинской области, где сообщили, что сообщение о пожаре по адресу: Караганда, ул. Л. Чайкиной поступило в 06:43.
Произошло возгорание во дворе жилого дома деревянных конструкций шести хозяйственных построек, 10 погонных метров деревянного забора и угля на общей площади 220 кв. м с последующим обрушением перекрытия на всей пощади.Пресс-служба ДЧС Карагандинской области
В ведомстве отметили, что пожар был ликвидирован в 07:45.
Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 27 человек и шесть единиц техники.Пресс-служба ДЧС Карагандинской области
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