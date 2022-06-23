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«Бавария» официально объявила о переходе Садио Мане из «Ливерпуля»

Футбол Представление игрока Фото: Instagram/fcbayern
Мюнхенская «Бавария» на своем официальном сайте объявила о появлении в клубе нового футболиста. Им стал лидер сборной Сенегала и экс-игрок английского «Ливерпуля» Садио Мане, сообщает Zakon.kz.

Контракт 30-летнего нападающего с флагманом немецкого футбола подписан до 30 июня 2025 года.

Мане – мировая звезда. Его переход подчеркивает привлекательность «Баварии» и повышает престиж всей Бундеслиги. Болельщики приходят на стадионы, чтобы посмотреть на таких уникальных футболистов. Здорово, что наш совет директоров во главе с Оливером Каном и Хасаном Салихамиджичем смог подписать такого игрока, как Садио Мане.Президент «Баварии» Гербер Хайнер

Садио Мане до перехода в «Баварию» надевал майки «Ливерпуля», австрийского «Зальцбурга» и «Саутгемптона» (Англия). Играя за «красных», Мане в 269 матчах забил 120 голов и сделал 48 результативных передач.

«Бавария» – один из самых больших клубов мира, который всегда борется за все трофеи. Каждый ребенок, каждый футболист мира мечтает выиграть Лигу чемпионов. Сейчас я в очень конкурентоспособной команде. Тем не менее говорить о финале ЛЧ сейчас рано, мы не провели ни одного матча вместе. Однако приложим все усилия, чтобы выйти в финал.Садио Мане

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