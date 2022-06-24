Huawei представляет в Казахстане суперавтономный смартфон

Huawei Consumer Business Group представляет в Казахстане новый смартфон Huawei nova Y70. Его ключевыми преимуществами стали: огромный 6,75-дюймовый LCD-дисплей, мощный аккумулятор 6000 мАч и тройная камера с искусственным интеллектом.

Яркий 6,75-дюймовый FullView LCD-дисплей имеет разрешение 720 x 1600 пикселей и систему умного затемнения экрана: при ярком солнце или, наоборот, сумерках, интеллектуальная система оценит окружающую обстановку и автоматически выставит яркость экрана для снижения усталости глаз. Также Huawei nova Y70 имеет специальный режим электронной книги, который можно включить в настройках смартфона и с комфортом читать любимую книгу.

Фото: Huawei Consumer Business Group

Размеры смартфона составляют 168,3 мм х 77,7 мм х 8,98 мм. Вес – 199 г. Huawei nova Y70 удобно лежит в руке благодаря продуманности соотношения высоты, ширины и толщины корпуса, а также удобному расположению кнопок управления.

В кнопку включения встроен сенсор отпечатка пальца, который можно использовать как для блокировки смартфона в целом, так и для защиты входа в отдельные приложения. Можно запрограммировать до 5 отпечатков для разных целей.

Тройная камера включает в себя основной модуль 48 МП, сверхширокоугольный объектив с разрешением 5 МП с углом обзора 120 градусов для групповых и пейзажных снимков, а также модуль для определения глубины изображения с разрешением 2 МП, который размывает фон фотографии для фокусировки на определенном объекте.

Фото: Huawei Consumer Business Group

Кроме того, функции основной камеры включают цифровой зум, автоматическую вспышку, распознавание лиц и фокусировку касанием. Пользователи также получают высококачественную 8Мп фронтальную камеру, позволяющую делать удивительные селфи и совершать видеозвонки.

Смартфон оснащен емким аккумулятором и интеллектуальным алгоритмом энергосбережения AI. С аккумулятором емкостью 6000 мАч Huawei nova Y70 может работать без подзарядки до 7 дней. Если батарея смартфона заряжена всего на 5%, пользователи могут активировать режим низкого заряда батареи, который позволит до 12 часов находиться в режиме ожидания перед выключением.

Фото: Huawei Consumer Business Group

Также смартфон поддерживает режим быстрой зарядки SuperCharge мощностью 22,5 Вт и режим обратной зарядки, позволяющий заряжать от Huawei nova Y70 другие устройства через кабель. Всего 10 минут зарядки достаточно для того, чтобы вы могли в течение 3 часов смотреть видео. Мощный аккумулятор Huawei nova Y70 позволит вам не беспокоиться о зарядке аккумулятора, играя в игры, слушая песни и просматривая фильмы в течение нескольких дней.

Устройство оснащено процессором Octa-Core (2×1,8 ГГц Cortex-A75 и 6×1,8 ГГц Cortex-A55), а также 4Гб оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Фото: Huawei Consumer Business Group

Новинка nova Y70 доступна в Казахстане в двух цветах: кристально-синем и полуночном черном. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 129 990 тенге во всех в магазинах-партнерах с 24 июня. Каждому покупателю Huawei nova Y70 c 24 июня по 3 июля 2022 года в подарок фитнес-браслет Huawei Band 6.

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