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Двенадцать проектов на 221 млрд тенге реализуют в Карагандинской области

производство работа Карагандинская область Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Двенадцать инвестпроектов на сумму более 221 млрд тенге будут запущены в Карагандинской области. Работой обеспечат две тысячи человек. С начала года в экономику региона уже инвестировано порядка 202 млрд тенге, более 90% из них – частные.

О социально-экономическом развитии Карагандинской области рассказал в ходе брифинга на площадке СЦК Женис Касымбек.

Аким области отметил, что разделение области на два региона никак не скажется на запланированных проектах.

За пять месяцев промышленное производство выросло на 2,1% и достигло 2,8 трлн тенге. До конца года планируется сохранить положительный темп роста. Объем экспорта за январь – апрель текущего года составил 2,3 млрд долларов с ростом на 13,7%.Женис Касымбек

производство работа

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

На сайте акимата Карагандинской области отмечено, что в области открываются новые крупные производства.

Так, на территории социально-экономической зоны «Сарыарка» уже работают 10 предприятий. Последний запущенный проект – завод по изготовлению геомембраны. До конца года откроют еще два импортозамещающих предприятия.

Расширяется индустриальная зона в Сарани. На промышленной площадке бывшего завода РТИ работает предприятие по сборке автобусов марки Yutong. В конце года ожидается запуск шинного завода KamaTyresKZ с участием компании «Татнефть». Будет создано более тысячи рабочих мест. Кроме этого, индустриальная зона пополнится еще двумя новыми заводами. Сейчас готовятся проектные документы по производству металлоизделий и продукции из легированной стали.

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Анастасия Московчук
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