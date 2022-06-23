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Законодательство РК

Сенат поддержал повышение ставок акцизов на изделия с нагреваемым табаком

Сенат, депутаты, нагреваемый табак, законопроект Фото: unsplash
Депутаты Сената Парламента РК поддержали в двух чтениях проект закона, которым предусматривается поэтапное увеличение ставок акцизов на сигареты и другие виды табачных изделий. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» представил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров.

Законопроектом предусмотрено увеличение ставок НДПИ по биржевым металлам на 50%, по остальным твердым полезным ископаемым – на 30%. При этом предлагается освобождение от НДПИ новых месторождений, где добыча будет начата после 31 декабря 2022 года, до достижения уровня рентабельности 15% на срок до пяти лет. Глава МНЭ РК

Для дестимулирования капитала из страны предлагается пересмотр льгот по дивидендам. Исключаются все льготы для нерезидентов. Для освобождения резидентов будет установлен порог 30 тыс. МРП. Дивиденды по биржевым акциям будут освобождены при ведении регулярных торгов.

Предусмотрено также ограничение вычетов по нематериальным услугам, приобретенным у взаимосвязанных лиц-нерезидентов, в размере 3% от налогооблагаемого дохода.

Во исполнение соглашения в рамках ЕАЭС предлагается поэтапное увеличение ставок акцизов на сигареты. Наряду с этим предлагается поэтапное увеличение акцизов и по другим видам табачных изделий. Предлагается установление ставок акцизов на изделия с нагреваемым табаком на уровне 70% от размера ставок акцизов на сигареты, а также изменение единицы измерения с килограмма на штуки.Алибек Куантыров

Также проектом закона предусмотрены нормы по урегулированию вопросов налогообложения цифрового майнинга, сельского хозяйства, спутниковой связи.

Кроме того, вносятся уточняющие нормы в части налогового администрирования.

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