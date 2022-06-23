Это сильно портит репутацию – Токаев о коррупции в правоохранительной системе

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Во время торжественного мероприятия по случаю 30-летия казахстанской полиции Касым-Жомарт Токаев указал на наличие большого количества негативных отзывов в адрес службы экономических расследований в регионах, сообщает Zakon.kz.