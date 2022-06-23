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Это сильно портит репутацию – Токаев о коррупции в правоохранительной системе

Касым-Жомарт Токаев, выступление, о коррупции Фото: akorda.kz
Во время торжественного мероприятия по случаю 30-летия казахстанской полиции Касым-Жомарт Токаев указал на наличие большого количества негативных отзывов в адрес службы экономических расследований в регионах, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, сотрудники МВД тоже замечены в противоправных действиях. В ряде случаев речь идет о коррупционных действиях.

Это сильно портит репутацию всей правоохранительной системы. Агентству финансового мониторинга следует направить усилия на факты мошенничества, строительства финансовых пирамид, незаконного вывода капитала и ресурсов за рубеж. АФМ должен стать основным государственным органом по борьбе с теневой экономикой.Касым-Жомарт Токаев

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