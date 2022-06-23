Токаев: Наш общий долг – относиться с почтением к исторической роли Первого Президента
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил, что особенно сейчас, когда в обществе ведутся дискуссии и споры, мы не должны забывать о политической справедливости, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, об этом глава государства заявил на торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции.
У общества, которое обесценивает заслуги общественно-политических лидеров, деятелей науки и искусства своей страны – нет будущего. Это непреложная истина и в отношении Первого Президента Казахстана – Нурсултана Абишевича Назарбаева. Его вклад в построение нашего независимого государства признан всем мировым сообществом. Поэтому наш общий долг с вами – относиться с почтением к исторической роли Первого Президента. Будущее поколение казахстанцев сможет дать справедливую оценку его политического наследия.Касым-Жомарт Токаев
По словам президента, «нынешняя молодежь должна трудиться на благо своей Родины».
Мы, прежде всего, должны быть трудолюбивыми. Разного рода политические игры необходимо пресечь. Мы должны, не оглядываясь в прошлое, с уверенностью шагнуть в светлое будущее.Касым-Жомарт Токаев
Ранее президент поздравил государственных служащих с профессиональным праздником.
Токаев поздравил госслужащих с профессиональным праздником
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Напомним, в Казахстане 23 июня отмечается День государственного служащего.
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