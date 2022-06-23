Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Роналду снялся в ролике TikTok со своим сыном и племянницей

TikTok Фото: скриншот видео
Форвард английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду принял участие в записи видеоролика TikTok для страницы своей племянницы Алишии Беатрис Авейру. Футболист снялся вместе с сыном Криштиану Роналду-младшим, сообщает Zakon.kz.

В видеоматериале 37-летний игрок сборной Португалии исполняет танец в окружении своих близких.

@aliciab99 Tiktoks em familia 🥹🤍 @Edits 😖 @Cris @. ♬ Desenrola Bate Joga de Ladin (feat. DJ Biel do Furduncinho) - L7NNON & Os Hawaianos & DJ Bel da CDD

Португальский футболист вместе со своей семьей находится в отпуске на Майорке. Футболист вернется в расположение своего клуба на следующей неделе.

Новость по теме

Разбит суперкар Криштиану Роналду за 2,1 млн евро

В прошедшем сезоне Роналду сыграл 30 матчей за «МЮ» в АПЛ, где забил 18 мячей. И по итогам чемпионата «манкунианцы» сыграют в Лиге Европы.

Смотрите топовые матчи по футболу и выигрывайте призы от Parimatch. Каждую неделю розыгрыши путевок на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусов на 14 млн тенге!

Читайте также

FIFA отметила прогресс футболистов сборной Казахстана

В Нур-Султане прошел спортивный фестиваль Олимпийского дня

На бойца ММА Залимхана Юсупова напали 10 человек

Куандык Шынасилов
Роналду Криштиану
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
продукты
Мажилисмен о ситуации с ценами на сахар: Проблема требует неотложного решения
певец артист смерть Ласковый май
Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов
Иссык-Куль граница Казахстан Кыргызстан туристы
Казахстанские туристы смогут быстрее добраться до Иссык-Куля
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
погода в Казахстане на 23 июня, Казгидромет
Очень сильная жара, гроза и град ожидаются в Казахстане 23 июня
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Петербургский международный экономический форум
Токаев высказал претензию депутатам РФ за некорректные высказывания
правила выплаты компенсации по тенговым депозитам
Правила выплаты компенсации по тенговым депозитам разработали в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления