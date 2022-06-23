Роналду снялся в ролике TikTok со своим сыном и племянницей
Фото: скриншот видео
Форвард английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду принял участие в записи видеоролика TikTok для страницы своей племянницы Алишии Беатрис Авейру. Футболист снялся вместе с сыном Криштиану Роналду-младшим, сообщает Zakon.kz.
В видеоматериале 37-летний игрок сборной Португалии исполняет танец в окружении своих близких.
@aliciab99 Tiktoks em familia 🥹🤍 @Edits 😖 @Cris @. ♬ Desenrola Bate Joga de Ladin (feat. DJ Biel do Furduncinho) - L7NNON & Os Hawaianos & DJ Bel da CDD
Португальский футболист вместе со своей семьей находится в отпуске на Майорке. Футболист вернется в расположение своего клуба на следующей неделе.
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В прошедшем сезоне Роналду сыграл 30 матчей за «МЮ» в АПЛ, где забил 18 мячей. И по итогам чемпионата «манкунианцы» сыграют в Лиге Европы.
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