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«Лихо мерили шаги»: как проходит служба «дяди Степы» в казахстанской полиции

МВД РК высокие полицейские Фото: polisia.kz
«Высокий рост – службе не помеха»: так говорят двухметровые стражи порядка, хотя их необычные размеры иногда доставляют определенные неудобства, сообщает Zakon.kz.

Например, как отмечено на сайте МВД РК, полицейскую форму они шьют на заказ, обувь на большую ногу не так уж легко найти, а в патрульную машину и вовсе помещаются с трудом.

Абай Балабаев – самый высокий патрульный полицейский в Казахстане. Служит он в Западно-Казахстанской области. Рост 29-летнего стража составляет 207 см. Как он рассказывает, при поступлении на службу 10 лет назад, его рост был «всего 193 см».

МВД полицейские

Фото: polisia.kz

По его словам, форму всегда шьет на заказ по своим меркам.

Рост мне не мешает, а наоборот подчеркивает индивидуальность. Никакого дискомфорта я не чувствую, как будто со всеми одинаковый. Бывает, когда приезжаю на вызов, некоторые граждане впадают в ступор. Но чаще мой рост подмечают дети и когда меня видят, говорят родителям: «Ух ты, смотри, какой большой полицейский». Это не может не вызывать улыбку. Абай Балабаев

Еще один двухметровый полицейский служит в ДП Павлодарской области. 22-летний Азиз Айгожа устроился в ОВД полгода назад участковым инспектором полиции. По его словам, жители его запоминают не по имени, а по его габаритам.

МВД полицейские

Фото: polisia.kz

Он отмечает, что в машине бывает тесно, но в целом комфортно.

Люди меня сразу замечают, начинают спрашивать, какой у меня рост. Бывало, что называли «дядей Степой», и мне от этого даже приятно.Азиз Айгожа

Самый высокий страж порядка Жамбылской области служит в ювенальной полиции уже второй год. Рост Жасулана Аманкулова составляет 197 см.

МВД полиция

Фото: polisia.kz

Каждый день – это отдельная история. Разные ситуации были. Во время вечерних рейдов дети, гуляющие без сопровождения родителей в поздний час, завидев меня с коллегами, разбегаются. Но у меня длинные ноги и я всегда их догоняю. Коллеги подшучивают, что, наверное, страшно, когда в темноте на тебя бежит кто-то высотой 2 метра и требует остановиться. Как реагируют подростки, когда видят Вас? Они сначала удивляются, а потом привыкают. Пытаются отгадать мой рост, наперебой озвучивают цифры, а потом, если не получилось, все-таки сдаются и спрашивают.Жасулан Аманкулов

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