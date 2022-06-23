«Лихо мерили шаги»: как проходит служба «дяди Степы» в казахстанской полиции

«Высокий рост – службе не помеха»: так говорят двухметровые стражи порядка, хотя их необычные размеры иногда доставляют определенные неудобства, сообщает Zakon.kz.

Например, как отмечено на сайте МВД РК, полицейскую форму они шьют на заказ, обувь на большую ногу не так уж легко найти, а в патрульную машину и вовсе помещаются с трудом.

Абай Балабаев – самый высокий патрульный полицейский в Казахстане. Служит он в Западно-Казахстанской области. Рост 29-летнего стража составляет 207 см. Как он рассказывает, при поступлении на службу 10 лет назад, его рост был «всего 193 см».

Фото: polisia.kz

По его словам, форму всегда шьет на заказ по своим меркам.

Рост мне не мешает, а наоборот подчеркивает индивидуальность. Никакого дискомфорта я не чувствую, как будто со всеми одинаковый. Бывает, когда приезжаю на вызов, некоторые граждане впадают в ступор. Но чаще мой рост подмечают дети и когда меня видят, говорят родителям: «Ух ты, смотри, какой большой полицейский». Это не может не вызывать улыбку. Абай Балабаев

Еще один двухметровый полицейский служит в ДП Павлодарской области. 22-летний Азиз Айгожа устроился в ОВД полгода назад участковым инспектором полиции. По его словам, жители его запоминают не по имени, а по его габаритам.

Фото: polisia.kz

Он отмечает, что в машине бывает тесно, но в целом комфортно.

Люди меня сразу замечают, начинают спрашивать, какой у меня рост. Бывало, что называли «дядей Степой», и мне от этого даже приятно. Азиз Айгожа

Самый высокий страж порядка Жамбылской области служит в ювенальной полиции уже второй год. Рост Жасулана Аманкулова составляет 197 см.

Фото: polisia.kz