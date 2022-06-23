«Лихо мерили шаги»: как проходит служба «дяди Степы» в казахстанской полиции
Например, как отмечено на сайте МВД РК, полицейскую форму они шьют на заказ, обувь на большую ногу не так уж легко найти, а в патрульную машину и вовсе помещаются с трудом.
Абай Балабаев – самый высокий патрульный полицейский в Казахстане. Служит он в Западно-Казахстанской области. Рост 29-летнего стража составляет 207 см. Как он рассказывает, при поступлении на службу 10 лет назад, его рост был «всего 193 см».
Фото: polisia.kz
По его словам, форму всегда шьет на заказ по своим меркам.
Рост мне не мешает, а наоборот подчеркивает индивидуальность. Никакого дискомфорта я не чувствую, как будто со всеми одинаковый. Бывает, когда приезжаю на вызов, некоторые граждане впадают в ступор. Но чаще мой рост подмечают дети и когда меня видят, говорят родителям: «Ух ты, смотри, какой большой полицейский». Это не может не вызывать улыбку. Абай Балабаев
Еще один двухметровый полицейский служит в ДП Павлодарской области. 22-летний Азиз Айгожа устроился в ОВД полгода назад участковым инспектором полиции. По его словам, жители его запоминают не по имени, а по его габаритам.
Фото: polisia.kz
Он отмечает, что в машине бывает тесно, но в целом комфортно.
Люди меня сразу замечают, начинают спрашивать, какой у меня рост. Бывало, что называли «дядей Степой», и мне от этого даже приятно.Азиз Айгожа
Самый высокий страж порядка Жамбылской области служит в ювенальной полиции уже второй год. Рост Жасулана Аманкулова составляет 197 см.
Фото: polisia.kz
Каждый день – это отдельная история. Разные ситуации были. Во время вечерних рейдов дети, гуляющие без сопровождения родителей в поздний час, завидев меня с коллегами, разбегаются. Но у меня длинные ноги и я всегда их догоняю. Коллеги подшучивают, что, наверное, страшно, когда в темноте на тебя бежит кто-то высотой 2 метра и требует остановиться. Как реагируют подростки, когда видят Вас? Они сначала удивляются, а потом привыкают. Пытаются отгадать мой рост, наперебой озвучивают цифры, а потом, если не получилось, все-таки сдаются и спрашивают.Жасулан Аманкулов