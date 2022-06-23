Рынок стройматериалов вспыхнул на трассе Усть-Каменогорск – Шемонаиха

В Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области загорелся рынок строительных материалов. Площадь пожара составила 220 кв. м, передает Zakon.kz.

В Глубоковском районе на трассе Усть-Каменогорск – Шемонаиха (17-й км) на огороженной территории одного из ИП под навесом загорелись строительные материалы. Огнеборцы полностью ликвидировали пожар на площади 220 кв. м. Пресс-служба ДЧС ВКО

Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Пожар тушили восемь человек личного состава ДЧС ВКО и три единицы техники.