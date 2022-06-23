Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Рынок стройматериалов вспыхнул на трассе Усть-Каменогорск – Шемонаиха

ВКО, трасса, пожар, ликвидация Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области загорелся рынок строительных материалов. Площадь пожара составила 220 кв. м, передает Zakon.kz.
В Глубоковском районе на трассе Усть-Каменогорск – Шемонаиха (17-й км) на огороженной территории одного из ИП под навесом загорелись строительные материалы. Огнеборцы полностью ликвидировали пожар на площади 220 кв. м.Пресс-служба ДЧС ВКО

Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Пожар тушили восемь человек личного состава ДЧС ВКО и три единицы техники.

Читайте также

Аким Алматы рассказал, как его едва не сбил самокатчик

Третьи сутки тушат крупный степной пожар в Карагандинской области

Гибель рабочих на заводе «АрселорМиттал Темиртау» прокомментировал аким Карагандинской области

Динара Халдарова
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск Шемонаиха
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
продукты
Мажилисмен о ситуации с ценами на сахар: Проблема требует неотложного решения
певец артист смерть Ласковый май
Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов
Иссык-Куль граница Казахстан Кыргызстан туристы
Казахстанские туристы смогут быстрее добраться до Иссык-Куля
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
погода в Казахстане на 23 июня, Казгидромет
Очень сильная жара, гроза и град ожидаются в Казахстане 23 июня
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Петербургский международный экономический форум
Токаев высказал претензию депутатам РФ за некорректные высказывания
правила выплаты компенсации по тенговым депозитам
Правила выплаты компенсации по тенговым депозитам разработали в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления