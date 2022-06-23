В Шымкенте инвестиции увеличились на 29%

В экономику города за пять месяцев 2022 года было привлечено 131,1 млрд тенге инвестиций. Это на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Zakon.kz.

Об этом было заявлено сегодня на заседании правительства под председательством премьер-министра РК. Аким города Мурат Айтенов отчитался о реализации концепции инвестиционной политики в соответствии с повесткой дня.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

До конца года в мегаполис планируется привлечь 538 млрд тенге. Этот показатель будет на 16% больше, чем в 2021 году.

Всего в течение 2022-2025 годов планируется реализовать 242 инвестиционных проекта на общую сумму 2,6 трлн тенге. В частности, на обрабатывающую промышленность приходится 45 проектов на 550 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Акимат города работает в соответствии с планом по привлечению инвестиций до 2025 года. Наш план соответствует концепции инвестиционной политики до 2026 года, представленной сегодня Министерством национальной экономики Республики Казахстан. Работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем, – заключил аким.