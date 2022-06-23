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На востоке Казахстана погибли двое альпинистов

сход снежной массы гибель алтпинистов Фото: пресс-служба МЧС РК
В Катон-Карагайском районе Восточного Казахстана из-за схода снежной массы погибли двое альпинистов. Также пострадал гражданин России, сообщает Zakon.kz.
23 июня из Катон-Карагайского района спасателям поступил вызов, что на горе Белуха в районе озера Кокколь при проведении альпинистами (четыре человека) работ по укреплению трассы для восхождения туристов на гору произошел сход снежной массы. Пресс-служба МЧС РК

В результате несчастного случая погибли двое мужчин. Также пострадал гражданин России. Еще один альпинист остался жив.

По данным пресс-службы министерства, в труднодоступную местность был направлен вертолет Ми-8 «Казавиаспас».

Прибыв на место происшествия, вертолет завис в воздухе на высоте одного метра. Спасатели десантировались и подняли на борт вертолета двое погибших, одного не пострадавшего альпиниста и мужчину с травмами.Пресс-служба МЧС РК

Как уточняют в ведомстве, понадобилось несколько рейсов, чтобы провести спасательную операцию на высоте трех тысяч метров.

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Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область
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