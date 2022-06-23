Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Обновленный стадион «Металлург» в Шымкенте сдадут в декабре

Шымкент спорт Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Обновленный стадион, помимо трибуны на 1504 места, будет располагать административно-бытовым корпусом, столовой на 98 мест, спортзалами для командных игр и первым в Шымкенте Домом спортсменов на 62 места.

Здесь будут раздевалки, площадки спортивных тренажеров и игр. Предусмотрена парковка на 112 мест.

На объекте будут созданы 72 новых рабочих места. Ожидается, что ежедневно заниматься спортом здесь смогут 330 спортсменов.

Также управление строительства возводит Дворец школьников. Он расположится в микрорайоне Нурсат. Здесь будут созданы все условия для творческого и спортивного развития школьников, а также для взаимодействия педагогов, родителей и детей.

строительство Шымкент

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Будущий Дворец школьников будет состоять из трех блоков по три этажа. Он предназначен для учащихся от семи до 18 лет. Одновременно здесь смогут находиться 500 учащихся. По информации подрядчиков, объект будет готов в следующем году.

строительство Шымкент

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Кроме того, со стороны управления строительства до нового учебного сезона планируется сдача четырех объектов образования. Это пристройки к школам №38, 80, 46 и 47.

строительство Шымкент

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Читайте также

В Шымкенте инвестиции увеличились на 29%

Ерболат Досаев: Строительство ЛРТ в Алматы возможно

Анастасия Московчук
Шымкент
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
певец артист смерть Ласковый май
Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов
продукты
Мажилисмен о ситуации с ценами на сахар: Проблема требует неотложного решения
Иссык-Куль граница Казахстан Кыргызстан туристы
Казахстанские туристы смогут быстрее добраться до Иссык-Куля
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
погода в Казахстане на 23 июня, Казгидромет
Очень сильная жара, гроза и град ожидаются в Казахстане 23 июня
прогноз погоды в Алматы на трое суток, Казгидромет
Сильные дожди ожидаются в Алматы – погода на ближайшие трое суток
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Петербургский международный экономический форум
Токаев высказал претензию депутатам РФ за некорректные высказывания
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления