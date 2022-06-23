Обновленный стадион «Металлург» в Шымкенте сдадут в декабре

Обновленный стадион, помимо трибуны на 1504 места, будет располагать административно-бытовым корпусом, столовой на 98 мест, спортзалами для командных игр и первым в Шымкенте Домом спортсменов на 62 места.

Здесь будут раздевалки, площадки спортивных тренажеров и игр. Предусмотрена парковка на 112 мест.

На объекте будут созданы 72 новых рабочих места. Ожидается, что ежедневно заниматься спортом здесь смогут 330 спортсменов.

Также управление строительства возводит Дворец школьников. Он расположится в микрорайоне Нурсат. Здесь будут созданы все условия для творческого и спортивного развития школьников, а также для взаимодействия педагогов, родителей и детей.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Будущий Дворец школьников будет состоять из трех блоков по три этажа. Он предназначен для учащихся от семи до 18 лет. Одновременно здесь смогут находиться 500 учащихся. По информации подрядчиков, объект будет готов в следующем году.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Кроме того, со стороны управления строительства до нового учебного сезона планируется сдача четырех объектов образования. Это пристройки к школам №38, 80, 46 и 47.