Пытались задушить хозяйку – полиция Актау расследует ограбление

Полиция Актау ищет подозреваемых, ограбивших квартиру и едва не убивших хозяйку, сообщает Zakon.kz.

Информация об ограблении поступила на пульт «102» 22 июня в 15:25, передает lada.kz.

Неизвестные проникли в квартиру в 4-м микрорайоне. Дома находилась женщина и ребенок.

На вызов выехали сотрудники батальона патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа.

Двое неизвестных граждан ограбили соседку на втором этаже. Она одна с маленьким ребенком находилась дома, муж был на работе, дверь была не заперта, зашли, душили ее проводом, пытали и ограбили квартиру. Слава Богу, что осталась жива, – рассказали ранее соседи пострадавшей.

В пресс-службе ДП Мангистауской области рассказали, что в данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых.