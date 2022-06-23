Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Пытались задушить хозяйку – полиция Актау расследует ограбление

Ограбление в Актау Фото: Zakon.kz
Полиция Актау ищет подозреваемых, ограбивших квартиру и едва не убивших хозяйку, сообщает Zakon.kz.

Информация об ограблении поступила на пульт «102» 22 июня в 15:25, передает lada.kz.

Неизвестные проникли в квартиру в 4-м микрорайоне. Дома находилась женщина и ребенок.

На вызов выехали сотрудники батальона патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа.

Двое неизвестных граждан ограбили соседку на втором этаже. Она одна с маленьким ребенком находилась дома, муж был на работе, дверь была не заперта, зашли, душили ее проводом, пытали и ограбили квартиру. Слава Богу, что осталась жива, – рассказали ранее соседи пострадавшей.

В пресс-службе ДП Мангистауской области рассказали, что в данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых.

Читайте также

Сотрудники госохраны спасли девушку от грабителя в столице

Мужчина пытался сброситься с моста в Шымкенте из-за семейных проблем

На востоке Казахстана погибли двое альпинистов

Константин Вноровский
Актау Мангистауская область
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
певец артист смерть Ласковый май
Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
прогноз погоды в Алматы на трое суток, Казгидромет
Сильные дожди ожидаются в Алматы – погода на ближайшие трое суток
Иссык-Куль граница Казахстан Кыргызстан туристы
Казахстанские туристы смогут быстрее добраться до Иссык-Куля
Синхронное плавание ЧМ ЧП
Американскую синхронистку спасла тренер на мировом первенстве
продукты
Мажилисмен о ситуации с ценами на сахар: Проблема требует неотложного решения
Ситуация в Украине 22 июня
Ситуация в Украине: семь шагов на пути в ЕС и внешний долг России
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления