В Кыргызстане принят закон о легализации казино

Депутаты Жогорку Кенеша во втором и третьем чтениях приняли законопроект о легализации деятельности игорных заведений в Кыргызстане, сообщает Zakon.kz.

Казино планируют открыть на берегу озера Иссык-Куль. Попасть туда смогут только иностранные граждане не младше 21 года, передает КНИА «Кабар».

Одобрить документ депутаты смогли лишь с пятого раза.

Отныне закон разрешает не только традиционные игорные заведения, но также онлайн-казино и рекламу подобного вида услуг.

Игорная деятельность в КР будет лицензируемым видом предпринимательской деятельности. Выдача лицензий будет осуществляться на платной основе. Проектом предлагается, что кабинет министров КР будет определять размер платы за лицензию.

Работа казино была запрещена в Кыргызстане с 2012 года, а букмекерских контор и тотализаторов – с 2015-го. Принять такое решение власти страны были вынуждены после многочисленных протестов родственников людей, проигравших имущество и сбережения.