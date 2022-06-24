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ЕС одобрил статус кандидатов в члены для Украины и Молдовы

Евросоюз одобрил статус кандидата в ЕС для Украины Фото: Instagram/eucouncil
Саммит глав государств и правительств ЕС одобрил предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в члены союза, сообщает Zakon.kz.

Глава Европейского совета Шарль Мишель написал об этом в Twitter.

Исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. Председатель Европейского совета Шарль Мишель

Лидеры 27 стран-членов Европейского Союза единогласно поддержали предоставление странам статуса кандидата в ЕС после того, как Еврокомиссия одобрила официальную заявку Киева и Кишинева.

Шарль Мишель пояснил, что дальнейшие шаги по интеграции стран в Евросоюз будут предприняты после выполнения кандидатами условий, сформулированных Еврокомиссией.

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Ранее 23 июня депутаты Европарламента подавляющим большинством проголосовали за резолюцию о скорейшем предоставлении этим странам статуса кандидатов. Парламентарии призвали оперативно дать его Грузии, но после проведения необходимых реформ. Мишель подтвердил, что власти ЕС готовы предоставить Тбилиси статус кандидата, «как только будут решены оставшиеся приоритеты».

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Константин Вноровский
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