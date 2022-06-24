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В Германии опасаются резкого всплеска заболеваемости COVID-19

COVID-19 в Германии Фото: pixabay
Если ничего не предпринимать, в немецких компаниях будет очень много случаев неявки сотрудников на работу по болезни, предостерег главный вирусолог Германии, сообщает Zakon.kz.

Руководитель отдела вирусологии берлинской университетской клиники Charité Кристиан Дростен предрекает очень высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Германии после летних каникул, сообщает Deutsche Welle.

Я надеюсь, что школьные каникулы несколько замедлят рост числа случаев заболеваемости. Но боюсь, что с сентября у нас будет очень большое количество заразившихся.Кристиан Дростен

Если ничего не предпринимать, отметил он, в немецких компаниях будет очень много случаев неявки сотрудников на работу по болезни.

Фактически мы уже наблюдаем экспоненциальный рост числа новых случаев заболевания.Кристиан Дростен

Он напомнил, что вариант «омикрона» – подтип BA.5 – очень заразен, и при этом люди утрачивают иммунитет к коронавирусу, полученный в результате последней вакцинации. В целом, однако, серьезно болеть и умирать будет гораздо меньше пациентов, чем в 2021 году.

По его словам, он не верит, что к концу года у людей сложится впечатление, будто пандемия закончилась.

Между тем еще в январе Дростен выражал надежду на то, что Германия сможет объявить о завершении пандемии в течение года.

Вирусолог рекомендовал по возможности беречься заражения – во избежание затяжного COVID-19.

Однако, к сожалению, в долгосрочной перспективе инфицирование неизбежно. При этом постепенно формируется мукозальный иммунитет, который, я полагаю, сделает более устойчивым коллективный иммунитет.Кристиан Дростен

Вирусолог высказал предположение, что в худшем случае данный процесс может «затянуться еще на несколько зим», пока вирус на станет эндемическим, то есть никуда не уйдет, но будет под контролем.

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