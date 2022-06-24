В Германии опасаются резкого всплеска заболеваемости COVID-19
Руководитель отдела вирусологии берлинской университетской клиники Charité Кристиан Дростен предрекает очень высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Германии после летних каникул, сообщает Deutsche Welle.
Я надеюсь, что школьные каникулы несколько замедлят рост числа случаев заболеваемости. Но боюсь, что с сентября у нас будет очень большое количество заразившихся.Кристиан Дростен
Если ничего не предпринимать, отметил он, в немецких компаниях будет очень много случаев неявки сотрудников на работу по болезни.
Фактически мы уже наблюдаем экспоненциальный рост числа новых случаев заболевания.Кристиан Дростен
Он напомнил, что вариант «омикрона» – подтип BA.5 – очень заразен, и при этом люди утрачивают иммунитет к коронавирусу, полученный в результате последней вакцинации. В целом, однако, серьезно болеть и умирать будет гораздо меньше пациентов, чем в 2021 году.
По его словам, он не верит, что к концу года у людей сложится впечатление, будто пандемия закончилась.
Между тем еще в январе Дростен выражал надежду на то, что Германия сможет объявить о завершении пандемии в течение года.
Вирусолог рекомендовал по возможности беречься заражения – во избежание затяжного COVID-19.
Однако, к сожалению, в долгосрочной перспективе инфицирование неизбежно. При этом постепенно формируется мукозальный иммунитет, который, я полагаю, сделает более устойчивым коллективный иммунитет.Кристиан Дростен
Вирусолог высказал предположение, что в худшем случае данный процесс может «затянуться еще на несколько зим», пока вирус на станет эндемическим, то есть никуда не уйдет, но будет под контролем.