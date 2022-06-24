Холерную бактерию нашли в водоемах ЗКО

Штамм, который обнаружили на западе страны, холеру как таковую не вызывает. Санврачи призвали не паниковать, но тщательно следить за гигиеной, а при купании в водоемах не глотать воду, сообщает Zakon.kz.

Жителей Западно-Казахстанской области пугают холерой. В мессенджерах рассылают документ, в котором говорится об обнаружении бактерий, вызывающих опасную болезнь. Местные санврачи частично подтвердили эту информацию, сообщает телеканал КТК.

С началом летнего периода из водоемов области взято 73 пробы, в 14 из них обнаружен холерный вибрион. Но все не так страшно, как кажется – инфекция имеет множество штаммов.

Штамм, который обнаружили на западе страны, холеру как таковую не вызывает. Проявиться у зараженного человека она может только сильной диареей. Поэтому санврачи призывают не паниковать, но тщательно следить за гигиеной, а при купании в водоемах не глотать воду.

Он, в принципе, циркулирует во всех открытых водоемах нашей области. Ежегодно мы его регистрируем. И, конечно же, обязательно рекомендуем населению нашей области использовать только кипяченую или бутилированную воду, соблюдать правила личной гигиены после посещения туалета, так как основной путь передачи здесь – фекально-оральный – через загрязненные предметы, загрязненные руки. Замруководителя ДСЭК ЗКО Нурлыбек Мустаев

Несмотря на обнаружение бактерий, пока случаев заражения людей в регионе не зафиксировано.