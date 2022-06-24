В парке Костаная избили двух подростков: полиция ищет подозреваемых

Жительница Костаная обратилась с заявлением в полицию о том, что двух ее несовершеннолетних братьев избили четыре человека. В пресс-службе полиции города прокомментировали происшествие, сообщает Zakon.kz.

По словам заявительницы, это произошло в центральном городском парке.

Они гуляли в парке и ждали своих друзей. Шли навстречу четверо, им на вид, по словам братьев, лет по 18-19. Они избили моих братьев. Одного по животу пинали. Ему недавно операцию сделали. Другого по лицу били, – говорится в ее обращении.

В Департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 293 УК РК «Хулиганство».

Идет розыск подозреваемых, проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия. Пресс-служба ДП Костанайской области

В то же время в полиции отметили, что в каникулярный период проводится профилактика с родителями, для того чтобы они не оставляли подростков без присмотра, особенно в вечернее и ночное время.