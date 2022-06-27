Сколько сэкономит государство, если перейдет на концепцию снижения вреда

Для многих продукция со сниженным вредом уже не в новинку: безалкогольное вино, полезные сладости и системы нагревания табака превратились в типичный продукт для полок крупных супермаркетов.

Подробнее о таких альтернативах вредным продуктам рассказывают участники проекта о снижении вреда здоровью «ниЖевред».

Продукция со сниженным риском – так регуляторы называют менее вредные альтернативы продуктам, которые негативно воздействуют на здоровье людей, но при этом являются частью их жизни.

Эту категорию можно назвать инструментом стратегии здравоохранения – концепции снижении вреда (КСВ). Вместо запретов на алкоголь, табак или продукты с сахаром концепция продвигает переход на менее рисковые альтернативы такой продукции, чтобы скорректировать небезопасное поведение людей и уменьшить последствия для их организма, а значит, и нагрузку на бюджет здравоохранения.

На данный момент 86 стран применяют программы, основанные на КСВ. И этот рынок является перспективным с точки зрения влияния на госбюджеты – по подсчетам казахстанской Ассоциации «Денсаулык» по снижению факторов риска неинфекционных заболеваний, здравоохранение страны может сэкономить миллиарды тенге на снижении вреда от алкоголизма и курения. Однако он же пока остается и наименее понятным как потребителю, так и регулятору.

Альтернатива курению сигарет

Менее 3% тех, кто пытался бросить курить, преуспел в этом. В качестве решения проблемы КСВ предлагает переход на альтернативу – системы нагревания табака. При их использовании выделяется на 95% меньше токсичных веществ, чем их содержится в сигаретном дыму.

Первое, что отмечают при переходе на устройства с нагреваемым табаком, это отсутствие запаха от сигарет. Вместе с дымом перестает поступать угарный газ, который замещает у курящих обычный гемоглобин, транспортирующий кислород к органам и тканям. Вследствие этого улучшаются насыщение организма кислородом, цвет кожных покровов, работа легочной и сердечно-сосудистой систем и общее самочувствие человека. Трехлетние исследования курящих людей с хронической обструктивной болезнью легких показали, что при переходе от курения сигарет к системам нагревания табака уменьшилось количество обострений, улучшились общие медицинские показатели. Ведь каждое обострение – не только медицинские затраты и госпитализация, но и уменьшение здоровых тканей легких. Врач Гинтаутас Кентра из Ассоциации «Денсаулык»

Социализация без традиционного спиртного

От алкоголя сложно отказаться полностью, так как спиртные напитки имеют культурный и символический подтексты. К счастью, существует альтернатива – вина, пиво и крепкие напитки, из которых «убрали градус» с помощью специальных технологий. По прогнозам экспертов, к 2024 году мировое потребление таких напитков увеличится на 31%.

Как подтверждает сооснователь школы барменов и ресторанного консалтингового агентства abv.consulting Жардем Оспанбеков, спрос определенно есть: «Все больше людей ведут здоровый образ жизни, но хотят чувствовать себя «в тусовке». Хорошие безалкогольные коктейли дают такую возможность. Соответственно, больше заведений добавляют в свое меню безалкогольные позиции – и я надеюсь на больший выбор альтернатив в будущем, чтобы можно было предлагать гостям разнообразные варианты».

Замена сахару, чипсам и майонезу

Большую часть рациона среднестатистического казахстанца составляют углеводы, мясо и сладости, почти не оставляя места овощам и зелени.

Эндокринолог, диетолог и специалист антивозрастной медицины Айнагуль Биржанова объясняет, что в результате такого рациона наиболее распространенные заболевания связаны с лишним весом, сахарным диабетом второго типа, высоким давлением, проблемами с желчным и поджелудочной. Для корректировки питания вновь можно применить подход снижения вреда.

Диетолог советует начать с простых действий: «Замените сахар в чае и утренней каше на ягоды, фрукты и сухофрукты, чипсы – на листы нори (дополнительный источник йода), вместо майонеза в качестве заправки используйте растительное масло с соком лимона или бальзамическим уксусом. Вместо муки первого сорта легко можно использовать муку грубого помола, с ней вы получите больше клетчатки и полезных веществ.

А вот потребление безглютеновых продуктов и сахарозаменителей не всегда оправданно – отказываться от глютена справедливо только при некоторых заболеваниях, а сахарозаменители часто нарушают микрофлору кишечника.

Снижение вреда экологии

Плохая экология напрямую влияет на здоровье людей. Переход на более экологичный вид транспорта, использование многоразовой посуды, шоперов, энергосберегающих приборов, лампочек и перезаряжаемых батареек – все это в перспективе помогает снизить вред как природе, так и опосредованно человеку.

Есть ли здесь выгода государству?

Международный опыт показывает, что распространение концепции снижения вреда и продукции со сниженным риском значительно ослабляет давление на здравоохранение и государственный бюджет. В Австралии каждый доллар, вложенный в концепцию снижения вреда, экономит четыре доллара, а в Словакии каждый вложенный евро экономит три.

Фото: ассоциации «Денсаулык»

Для Казахстана это также актуально. По подсчетам национальной Ассоциации «Денсаулык», за 2019-2030 годы наша страна могла бы сэкономить 387,1 млрд тенге на здравоохранении с помощью принципов КСВ.

Больше о том, как снизить вред себе небольшими изменениями в образе жизни, можно прочесть на сайте.